Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 30 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании объявления итогов октябрьского заседания Федрезерва США, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных компаний и ждали итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По словам инвесторов, фондовый рынок, по-видимому, взял паузу после роста в понедельник в отсутствие свежих катализаторов. В центре внимания остаются торговые переговоры между США и Китаем.

В последнее время Вашингтон и Пекин заявляют, что они добились прогресса в переговорах по торговле. В октябре президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не уточнив при этом, в течение какого срока это должно произойти. Председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп, как ожидается, встретятся 17 ноября, чтобы подписать промежуточную торговую сделку, сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Также инвесторы ждут окончания двухдневного заседания ФРС, итоги которого будут подведены в среду. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года. По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы ожидают итогов октябрьских заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы. Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. В частности, регулятор может запретить закупать оборудование китайских компаний фирмам, получающим федеральные субсидии. Заседание Банка Японии состоится в четверг, и рынок не ожидает от ЦБ каких-либо изменений. Между тем в центре внимания будут обновленные макроэкономические прогнозы центробанка.

На этом фоне японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,52%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, новозеландский NZX 50 - менее чем на 0,1%. Тем временем индийский BSE Sensex увеличивается на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,25%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,37% - до $61,36 за баррель. На торгах во вторник цена увеличилась на 0,03% и составляла на закрытие $61,59 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени уменьшилась на 0,59%, до $55,21 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 0,48%, до $55,54 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд. Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,52 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,32 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 октября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,03% и составил 108,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 644,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,83%), "Газпром БО-23" (+0,74%) и "Газпром БО-22" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-23" (-0,51%), "Газпромбанк БО-17" (-0,3%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-15 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на 6-летний выпуск прошел 18 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,69% годовых, ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,91% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасится в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В дату выплаты 24-го купона гасится остаток выпуска.

ООО "ДиректЛизинг" полностью разместило облигации серии 001P-04 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Облигации размещались в рамках программы облигаций "ДиректЛизинга" серии 001P на 1 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 5 ноября начнет размещение допвыпуска облигаций N5 серии 001Р-05P объемом 1,5 млрд рублей. Банк планирует закончить размещение не позднее 20 декабря. Выпуск гасится 31 января 2023 года. Цена размещения составит 106,9% от номинала. Газпромбанк 31 января 2019 года завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 9,15% годовых. 16 августа банк завершил доразмещение 1-го допвыпуска бондов 001Р-05Р на 500 млн рублей по цене 104% от номинала. 13 сентября банк завершил размещение дополнительного выпуска N2 объемом 1 млрд рублей также по цене 104% от номинала. 4 октября Газпромбанк полностью разместил допвыпуск N3 облигаций серии 001Р-05P объемом 500 млн рублей по цене 105,5% от номинала. 7 октября банк начал размещения 4-го допвыпуска на 1 млрд рублей по цене 105,8% от номинала.