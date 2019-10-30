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30 октября 2019 года 09:22

Основные фондовые индексы США снизились

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в среду.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных компаний и ждали итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По словам инвесторов, фондовый рынок, по-видимому, взял паузу после роста в понедельник в отсутствие свежих катализаторов. В центре внимания остаются торговые переговоры между США и Китаем.

В последнее время Вашингтон и Пекин заявляют, что они добились прогресса в переговорах по торговле. В октябре президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не уточнив при этом, в течение какого срока это должно произойти.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп, как ожидается, встретятся 17 ноября, чтобы подписать промежуточную торговую сделку, сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Также инвесторы ждут окончания двухдневного заседания ФРС, итоги которого будут подведены в среду. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал. По данным FactSet, результаты 78% компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков. Некоторую поддержку рынку во вторник оказали акции сектора здравоохранения и финансового сектора, тогда как акции технологических компаний оказали давление на индексы.

Акции Pfizer Inc., крупнейшей фармацевтической компании мира по объему выручки, подорожали на 2,5%, так как она отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале и повысила прогноз прибыли на год в целом.

Цена бумаг американской фармацевтической компании Merck & Co. выросла на 3,5%, поскольку ее прибыль и выручка в третьем квартале превысили прогнозы аналитиков.

Бумаги американской Alphabet Inc., холдинговой компании Google, подешевели на 2,2%, после того как она зафиксировала падение прибыли на 23% в третьем квартале, при этом показатель оказался слабее ожиданий экспертов.

Котировки акций General Motors Co. повысились на 4,3%, несмотря на то, что компания сократила прибыль и выручку в третьем квартале на фоне ухудшения показателей своего бизнеса в Северной Америке из-за общенациональной забастовки работников ее предприятий в США.

Рыночная стоимость американской нефтяной компании ConocoPhillips выросла на 2,5%, так как она увеличила чистую прибыль в 1,6 раза в третьем квартале, при этом скорректированный показатель оказался лучше прогноза.

Капитализация Xerox Holdings Corp. подскочила на 11,8%, после того как компания отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале и сообщила, что приняла решение не продавать свое подразделение финансирования клиентов.

Котировки бумаг MasterCard, одной из крупнейших платежных систем в мире, снизились на 0,6%, хотя компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 11%, а скорректированный показатель и выручка оказались выше ожиданий.

Акции Beyond Meat упали в цене на 22,2%, несмотря на превзошедшие ожидания финансовые результаты, в связи с окончанием периода ограничения продажи акций для инвесторов, вложившихся в бумаги компании до IPO. Производитель растительных заменителей мяса отчитался о первой квартальной прибыли и увеличил выручку по итогам третьего квартала более чем в три раза.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 19,3 пункта (0,07%) и составил 27071,42 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,53 пункта (0,08%) - до 3036,89 пункта.

Nasdaq Composite потерял 49,13 пункта (0,59%) и составил 8276,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы ожидают итогов октябрьских заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается в ходе торгов на 0,4%, более широкий Topix растет на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.

Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, новозеландский NZX 50 - менее чем на 0,1%. Тем временем индийский BSE Sensex увеличивается на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,25%.

Решение Федрезерва станет известно в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Участники рынка и аналитики практически уверены в том, что американский ЦБ примет решение в третий раз с начала года снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 1,5-1,75%.

Заседание Банка Японии состоится в четверг, и рынок не ожидает от ЦБ каких-либо изменений. Между тем в центре внимания будут обновленные макроэкономические прогнозы центробанка.

Также инвесторы следят за развитием торговых переговоров США с Китаем. Накануне СМИ написали, что есть вероятность, что текст первой фазы торгового соглашения между двумя странами могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. В частности, регулятор может запретить закупать оборудование китайских компаний фирмам, получающим федеральные субсидии.

Определенную поддержку японскому рынку акций оказали данные по розничным продажам. Как сообщалось, розничные продажи в Японии в сентябре увеличились на 9,1% относительно того же месяца прошлого года, что является рекордным ростом с марта 2014 года.

Акции японского производителя электроники NEC дешевеют на 5,3%, оператора связи SoftBank - на 1,4%, ритейлера Fast Retailing - на 2%.

Цена бумаг ACC Technology, поставщика запчастей для продукции Apple, уменьшилась на 1,3%, нефтедобывающей компании PetroChina - на 2%.

Котировки акций южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix снижается на 2,2%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto падает на 1,1%, BHP - на 1,2%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подешевели на $0,19 (0,31%) - до $61,4 за баррель. На торгах во вторник цена увеличилась на $0,02 (0,03%) и составляла на закрытие $61,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,26 (0,47%), до $55,28 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,27 (0,48%), до $55,54 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд.

Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

"Рынок более внимательно следит за данными об американских запасах с учетом смягчения геополитических рисков", - отметил аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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