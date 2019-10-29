Евробонды РФ не демонстрируют яркой динамики на фоне отсутствия сильных движений на рынке UST

Москва. 29 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций не демонстрируют ярко выраженной динамики во вторник на фоне слабых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка ожидают объявления итогов октябрьского заседания Федрезерва США, которое состоится в среду вечером. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию понедельника на 12 базисных пунктов и составила 114% от номинала, что соответствует доходности 2,815% годовых (снижение на 3,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась за день, составив 100,72% от номинала (доходность - 1,64% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3,5 пункта и составил 117,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 9 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,74% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,105% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году опустились в цене на 6 пунктов, до 122,87% от номинала (доходность выросла также на 0,5 пункта и составила 4,065% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 109,87% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,08% годовых), с погашением в 2023 году - на 18 базисных пунктов, до 109,5% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов, до 2,30% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 31 базисный пункт, подорожав до 118,31% от номинала (доходность опустилась на 1,5 пункта и составила 4,13% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 10 базисных пунктов, до 106,96% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,215% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается в целом нейтральная динамика, изменения котировок большинства бумаг незначительные. Глобальные инвесторы не предпринимают активных действий в ожидании объявления в среду итогов октябрьского заседания ФРС, а также публикации в пятницу в США ежемесячных данных по рынку труда, за которыми внимательно следит американский регулятор. Кроме того, участники рынка следят за новостями о подготовке к заключению торгового соглашения между США и Китаем. Последний фактор, на который инвесторы смотрят с оптимизмом, стимулирует активный рост фондовых рынков, многие из которых достигают исторических максимумов. Что же касается мировых долговых рынков, то здесь наблюдается некоторая фиксация прибыли перед завтрашними заявлениями Федрезерва, которые могут определить дальнейшую среднесрочную динамику как US Treasuries, так и большинства облигаций развивающихся стран ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.