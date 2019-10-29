Инвесторы по-прежнему надеются на стабилизацию экономической активности - "ВТБ Капитал"

В настоящий момент инвесторы настроены довольно оптимистично, поскольку ожидают, что в рамках саммита АТЭС, который состоится 16–17 ноября в Чили, США и Китай смогут окончательно согласовать первый этап торговой сделки, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Помимо этого, снизилась неопределенность и на валютном рынке. Китайский юань укрепился, что обычно указывает на рост аппетита к риску.

"И хотя перспективы глобальной экономики, если цитировать последний доклад МВФ, выглядят довольно «ненадежно», инвесторы по-прежнему надеются на стабилизацию экономической активности, - отмечается в обзоре инвестбанка. - Согласно прогнозу МВФ, темпы роста мирового ВВП в 2020 г. восстановятся до 3,4% против 3,0% в текущем году, однако в значительной степени это будет зависеть от того, удастся ли развивающимся странам показать рост экономики на уровне 4,6%".

Пока поступающая макроэкономическая статистика указывает на рецессию в мировой обрабатывающей промышленности и свидетельствует о низких темпах роста экспорта (согласно опубликованным вчера данным по внешней торговле, в сентябре экспорт из США сократился на 3% г/г – худший результат за последние 18 месяцев). Также эксперты "ВТБ Капитала" подчеркивают, что американские потребители стали больше сберегать: за период с избрания президентом США Дональда Трампа норма личных сбережений повысилась с 6,5% почти до 8% (очередные данные на этот счет будут опубликованы в пятницу).