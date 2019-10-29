Снижение Банком России ставки ниже 6% с учетом его текущих прогнозов по инфляции маловероятно - Citi

Снижение Центробанком РФ ключевой ставки ниже 6% с учетом его текущих прогнозов по инфляции маловероятно, считают экономисты Citi по РФ Иван Чакаров и Артем Заигрин.

Как говорится в обзоре Citi, согласно оценкам экспертов, основанным на новых прогнозах регулятора относительно инфляции в РФ в 2019-2020 годах, для ЦБ РФ будет комфортно понизить ставку до 6,0% при сокращении инфляционных ожиданий с текущих 8,6% до 6,8%.

У экономистов есть еще один альтернативный сценарий, в рамках которого инфляция во II квартале 2020 года составит 2,2%. В этом случае для снижения ключевой ставки до 6% инфляционным ожиданиям достаточно будет упасть до 7,3%.

По прогнозам Чакарова и Заигрина, по итогам 2019 года ключевая ставка в РФ составит 6,25%.

Как сообщалось ранее, ЦБ снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%, при этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.

Ключевая ставка в РФ в настоящее время составляет 6,5%.