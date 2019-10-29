Давление на золото нарастает - ИК "ФИНАМ"

Фьючерсы на золото продолжают оставаться в краткосрочном боковом тренде, удерживаясь на уровне 1490 долларов, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Однако, давление на драгоценный металл нарастает в связи с ослаблением опасений по поводу Brexit и растущим оптимизмом по поводу торговых отношений между США и Китаем. Текущие уровни сопротивления и поддержи - 1500 и 1485 долларов за унцию.