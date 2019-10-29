Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков и снижающейся нефти

Москва. 29 октября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с мировых рынков и снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 63,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,86 руб./EUR1, подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,5 копейки - до 67,05 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 октября на 3,8 копейки, до 63,832 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,13 копейки, до 70,7769 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативных сигналов с мировых рынков и снижающихся котировок нефти. Трейдеры внимательно наблюдают за развитием торговых переговоров США и Китая, ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС, а также ближайшими действиями ФРС США относительно денежно-монетарной политики. Итоги заседания американского Центробанка будут подведены в среду. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

Между тем Управление торгового представителя США сообщило в понедельник, что рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

"Активность торгов на внутреннем валютном рынке по-прежнему невысокая. (. . .) При этом, согласно нашей модели, курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей, однако на данный момент мы не видим драйверов для роста волатильности в рубле. Отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран может зависеть от итогов заседания Федрезерва, которые будут объявлены завтра. На данный момент индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) держится вблизи максимумов с первых чисел августа, и для продолжения роста крайне желательно получить более мягкую риторику регулятора, чем рынок ожидает на данный момент. Влияние внутренних факторов на валютный курс на данный момент считаем нейтральным. Вчера уплатой налога на прибыль завершился октябрьский налоговый период, соответственно, влияние внешних факторов становится еще более выраженным", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"...Поддержку рублю все еще оказывает налоговый период и предстоящее в среду размещение ОФЗ. Однако говорить о существенном потенциале укрепления рубля уже сложно, так как агрессивное снижение ставки ЦБ РФ сокращает привлекательность рубля в рамках стратегии carry trade. По мере достижения уровня нейтральных ставок может сформироваться коррекционная волна на рынке ОФЗ, а через нее и фиксация прибыли по российской валюте", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть снижаются во вторник второй день подряд, давление на рынок оказывают ожидания роста запасов в США. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,9% - до $60,7 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,22% - до $55,13 за баррель.

Американский институт нефти (API) опубликует данные о запасах нефти в США во вторник, а в среду будут обнародованы официальные данные управления по энергетике Минэнерго США (EIA). Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что EIA сообщит о росте запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей.

Банк России во вторник, 29 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 304,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 750 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 304,5 трлн рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 22 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2,24 трлн рублей (при лимите 2,24 трлн рублей и общем спросе 3,038 трлн рублей) в среднем по ставке 6,89% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились во вторник, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,78% годовых. В то же время, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 6,74% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 6,78% годовых. Ставка на срок 3 месяца отступила на 5 б.п. - до 6,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 6 б.п. - до 6,86% годовых.

Как отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, отток средств в бюджет в объеме более 1,5 трлн рублей налоговых выплат за последние дни пока не позволил ставкам МБК полностью отыграть пятничное снижение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. По его словам, в целях восполнения запасов ликвидности ЦБ РФ сегодня сократил лимит на традиционном недельном аукционе.

"С возвратом части средств с депозитов ЦБ в банковскую систему ставка MosPrime по кредитам "овернайт" вероятно еще приблизится к ключевой ставке, так как к моменту пятничного заседания ЦБ и проведения основных налоговых платежей MosPrime "овернайт" превышала ключевую ставку лишь на 3 б.п. Однако уже через неделю завершается очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. До его окончания бюджет, по всей видимости, еще не успеет восполнить запасы ликвидности банков необходимым объемом, поэтому давление на ставки МБК может вновь усилиться", - подчеркнул Кравченко.