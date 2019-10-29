Новый квартальный прогноз Казначейства США по привлечению долга благоприятен для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"

Казначейство США в понедельник вечером опубликовало ежеквартальный прогноз по привлечению долга, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. В третьем квартале Казначейство США привлекло рыночного долга на рекордные 440 млрд долларов, большие заимствования продолжатся и в текущем квартале (352 млрд долл.), и в первом квартале 2020 года (389 млрд долл.). Большие объемы размещений долга в краткосрочной перспективе, по мнению Алексея Михеева, благоприятны для роста курса доллара, поскольку при этом долларовая ликвидность уходит с рынка (позже возвращаясь в экономику через госрасходы). Эксперт ждет, что до конца года пара евро-доллар сможет достичь отметки 1,05.

На фоне отсутствия новостей в понедельник-вторник пара евро-доллар оставалась под отметкой 1,11, среда-пятница ожидаются более динамичными, полагает эксперт.

В среду рынок ждет сообщения по итогам заседания ФРС об очередном снижении ставки, также будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от ADP и первая оценка роста ВВП США в третьем квартале (ожидается рост на 1,6% годовых против 2,0% годовых во 2-ом кв.). В четверг выйдут данные по инфляции в Германии за октябрь и первая оценка роста ВВП еврозоны в третьем квартале (ожидается рост на 0,1% кв/кв, что эквивалентно 0,4% годовых). В пятницу выйдут данные от Минтруда США по приросту рабочих мест вне с/х (Nonfarm Payrolls) и индекс ISM деловой активности в промышленности США за октябрь.

"По нашим ожиданиям, данные должны показать, что экономический рост в США замедляется меньшими темпами, чем в еврозоне, - указывает эксперт "ВТБ Капитал Форекс". - Это должно обеспечить доллару дальнейший рост. Для этого есть все основания: до сих пор Европа следовала политике жесткой бюджетной дисциплины, в то время как США проводили бюджетное стимулирование. В окончившемся в этом сентябре 2019 финансовом году дефицит федерального бюджета США составил рекордную с 2012 года сумму в 984 млрд. долл., что эквивалентно 4,6% ВВП. Важно, что США и дальше будут проводить политику наращивания дефицита бюджета, и, следовательно, много занимать на рынке".