Тяжеловесные акции Газпрома толкают российский рынок вверх - БКС

Индекс Мосбиржи во вторник подрастает, ведомый акциями Газпрома, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Позитив в отношении бумаг газовой компании внесло повышение прогнозов по бумагам от одного из ведущих мировых инвестиционных банков - Morgan Stanley. Кроме того, драйвером для Газпрома является рассмотрение правлением 5 декабря дивидендной политики.

"Хотя есть и большие корпоративные темы, где высока неопределенность и велики риски в ближайшем будущем - это и "Северный поток-2" и переговоры с Украиной по транзиту "голубого топлива". Но эти темы все же не являются столь значимыми для капитализации, как дивидендная политика", - отмечает эксперт.

На фоне исторического рекорда индекса Standard&Poor's не в последнюю очередь благодаря сильному сезону отчетностей (результаты примерно 50% акций, входящих в индекс, оказались лучше прогнозов) настроения risk on на мировых биржах преобладают, и деньги идут в том числе на российский рынок и прежде всего в ликвидные имена, такие как Газпром.

"Если сезон отчетностей в России будет успешным, это повысит вероятность рождественского ралли даже с учетом того, что после уверенного роста котировок в этом году у части игроков большой соблазн зафиксировать часть прибыли", - прогнозирует Сергей Суверов.