Заседание ФРС США способно преподнести сюрпризы - Альфа-банк

Несмотря на то, что вероятность снижения ставки на следующем заседании ФРС США составляет уже 94%, оно все еще способно преподнести сюрпризы, говорится в комментарии главного аналитика Альфа-Банка Елизаветы Наумовой. СМИ на прошлой неделе были все больше поглощены покупкой Softbank пакета акций WeWork, не уделив должного внимания увеличению ФРБ Нью Йорка лимитов по операциям овернайт на рынке краткосрочного кредитования с $75 млрд до $120 млрд, начиная с 24 октября, указывает эксперт банка.

"Сохраняющаяся напряженность на рынке репо, несмотря на снижения ставки в этом году уже два раза, слабая выходящая статистика, нерешённые торговые споры, а также Brexit могут подтолкнуть ФРС начать готовить рынок к тому, что корректировка ДКП может продлиться чуть дольше, - полагает аналитик "Альфа-банка". - Нужно понимать, что ситуация на рынке репо вынуждает занимать проактивную позицию ФРС, однако, члены регулятора неоднократно подчеркивали, что данные действия не являются частью программы количественного смягчения".

По мнению Елизаветы Наумовой, пока трудно утверждать, что ФРС продолжит активно снижать ставки, так как последнее время ФРС не раз заявляла, что при формировании ДКП будет ориентироваться на изменяющиеся внешние факторы, ккоторым можно отнести как Brexit, такие как торговые войны.