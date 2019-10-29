Краткосрочная перекупленность рынка акций сохраняется - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника отступили от ближайших поддержек (2845 и 1410 пунктов соответственно), что дает игрокам на повышение некоторую надежду на возобновление роста. Тем не менее, краткосрочная перекупленность рынка сохраняется, что в случае ухудшения зарубежных настроений может спровоцировать фиксацию прибыли после резкого скачка наиболее ликвидных акций, отмечает в комментарии ИК "Велес Капитал" аналитик Елена Кожухова.