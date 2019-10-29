Доллар может вновь обрести преимущество перед рублем - ГК "ФИНАМ"

Американская валюта способна вновь обрести преимущество по отношению к рублю в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Главным событием текущей недели станет завершение двухдневного заседания ФРС в среду. К настоящему моменту оцениваемая игроками фьючерсного рынка вероятность понижения ставки на октябрьском заседании Федрезерва на 0,25%, по данным инструмента FedWatch от CME Group, достигает 95,1%.

"В этой связи мы констатируем, что американский центральный банк за последние недели не пытался исправить столь выраженные "голубиные" ожидания инвестиционного сообщества с помощью риторики противоположной тональности, а это означает, что Федрезерв действительно настроен на понижение ставки. С учетом того, что целый ряд членов Комитета по открытым рынкам в сентябре был против монетарного смягчения, даже при снижении ставки завтрашние комментарии регулятора могут быть выдержаны в "ястребином" тоне. При таком раскладе американская валюта способна вновь обрести преимущество по отношению к рублю в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что в пятницу в Соединенных Штатах выйдут октябрьские данные по рынку труда, способные в моменте повлиять на динамику USD/RUB. С технической точки зрения, на дневном графике пары формируется восходящий канал, при этом курс "нащупывает" локальное "дно" у его нижней границы и может предпринять отскок от нее в краткосрочной перспективе", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.