Во вторник и среду на рынке ОФЗ сохранится умеренная торговая активность - "Уралсиб"

Во вторник и среду на рынке ОФЗ сохранится умеренная торговая активность в преддверии заседания ФРС по ставке, говорится в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Ольги Стериной.

"Мы уже отмечали, что после недавнего ралли в ОФЗ, в ходе которого доходности достигли многолетних минимумов, у многих участников велико желание зафиксировать прибыль, результаты же заседания Федрезерва вполне могут подтолкнуть их к такому решению. В условиях относительного затишья на рынке Минфину вполне целесообразно предложить завтра на аукционе среднесрочные ОФЗ, например, серии 26229 с погашением в ноябре 2025 г.", - отмечает Ольга Стерина.