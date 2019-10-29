Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", вновь растет Сургутнефтегаз

Москва. 29 октября. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне наметившейся коррекции нефти вниз и на неоднозначных настроениях на внешних фондовых площадках; вновь делают попытки роста акции "Сургутнефтегаза" после отката накануне на заявлениях главы "ЛУКОЙЛа" об отсутствии планов продавать свои акции "Сургутнефтегазу".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2857,12 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1409,54 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 63,85 рубля (+0,1 рубля).

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5% и -0,9% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Магнита" (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%).

"Магнит" (MOEX: MGNT) утром во вторник опубликовал отчет за III квартал, согласно которому выручка выросла на 10,5% (до 342,6 млрд рублей), но сократилась EBITDA Margin до 5,8% с 7% годом ранее, снизились продажи сопоставимых магазинов (LFL) на 0,7%. Также компания снизила прогноз открытий магазинов "У дома" в 2019 г.до 1,2 тыс. с 1,5 тыс. Вместе с тем, "Магнит" сообщил, что сохраняет цель увеличить рыночную долю до 15% в 2023 г.

Выросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +1,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

Акции "Яндекса" продолжают подъем после роста накануне на 2,6% на новостях о планах IPO "Яндекс.Такси". Агентство Bloomberg сообщило в понедельник вечером со ссылкой на источники, что организаторами IPO "Яндекс.Такси" могут стать Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Индексы в США накануне выросли, инвесторы следили за квартальной отчетностью крупных компаний и делали прогнозы на итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 29-30 октября. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

Также рынок продолжает получать поддержку от заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о прогрессе на торговых переговорах с Китаем, сделанных в конце прошлой недели. По его словам, стороны приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Помимо этого, оптимизм инвесторам придала новость о том, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

На конец прошлой недели финпоказатели за третий квартал обнародовали примерно 40% компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, при этом порядка 80% из них превысили ожидания рынка.

Между тем, во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%), минусует Европа (FTSE, CAC 40 теряют 0,1-0,2%, DAX топчется на месте), относительно стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,05%).

Управление торгового представителя США сообщило, что оно рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Нефть утром во вторник корректируется вниз на сигналах России о том, что еще слишком рано говорить о более существенном ограничении добычи. Это ставит под сомнение возможность ОПЕК и партнеров сбалансировать предложение на фоне ухудшающегося прогноза спроса, пишет агентство Bloomberg.

Цена Brent находится на $0,55 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,79 за баррель (-0,8% и -0,7% накануне), декабрьская цена WTI - $55,29 за баррель (-0,9% и -1,5% в понедельник).

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.

Как отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Альберт Короев, накануне индекс МосБиржи обновил максимум и инвесторы поспешили зафиксировать прибыль после волны роста, однако во вторник покупки начали постепенно возвращаться. Подросли акции ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) после публикации операционных результатов за III квартал, также есть покупки в бумагах "Норникеля" после локальной коррекции - бумаги ГМК поддерживают новости о запрете экспорта никелевой руды в Индонезии.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок не оставляет попыток роста выше 2900 пунктов по индексу МосБиржи - накануне индикатор чуть-чуть не дотянул до "круглого" рубежа.

Накануне акционеров "Газпрома" (MOEX: GAZP) не порадовала новость, что очередные переговоры в Брюсселе между концерном, Украиной и Еврокомиссией закончились ничем. Хотя прорыва никто и не ожидал, инвесторы воспользовались данной информацией как поводом для фиксации прибыли. Однако позитивный взгляд на акции газовой монополии сохраняются, эти бумаги являются одними из самых перспективных с целью до конца года. Кроме "Газпрома" потенциал есть у бумаг "ЛУКОЙЛа", поскольку высоких дивидендов и обратного выкупа акций никто не отменял, отмечает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, внешние рынки позитивно реагируют на сообщения о существенном продвижении в процессе подписания первой фазы торговой сделки между Штатами и Китаем, что вместе с вполне реальной перспективой очередного снижения ключевой ставки ФРС позволило индексу S&P 500 обновить исторические максимумы.

Также в СМИ появилась информация о возможности американских властей снять часть действующих тарифов на китайский экспорт или отсрочить их введение с 15 декабря, что добавляет сдержанного оптимизма. У участников рынков растет уверенность в том, что подписание состоится на саммите АТЭС в Чили в середине ноября, поэтому в ближайшие недели тема торгового противостояния будет оставаться ключевой для спроса на рисковые активы.

Сезон корпоративной отчетности в США складывается лучше ожиданий, что поддерживает американские индексы. Показатели прибыли 82% из уже отчитавшихся компаний превысили уровень консенсус-прогнозов.

Учитывая небогатый на важную макростатистику вторник, ожидать сильной негативной динамики на глобальных рынках, скорее, не стоит - инвесторы возьмут паузу в ожидании итогов заседания ФРС. В краткосрочной перспективе при сохранении позитивного внешнего фона можно будет увидеть попытки индекса МосБиржи продолжить движение к 2900 пунктам, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в США индексы продолжают расти на оптимизме по поводу грядущего торгового соглашения США и Китая - Трамп заявил, что переговоры между сторонами идут с опережением графика. Кроме того, отчетный период за III квартал пока приносит больше позитивных сюрпризов, чем негативных. На текущей неделе отчитывается более 160 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, и далеко не все готовы порадовать инвесторов, хотя соотношение положительных сюрпризов может остаться на прежнем уровне (около 80% из 40% отчитавшихся смогли превзойти ожидания).

Между тем, торги в Азии во вторник проходят в смешенном режиме - рынок уже отыграл заявления Трампа об опережающих темпах переговоров. В Гонконге рынок оказался в "минусе" после заявления руководства, что уличные протесты привели к тому, что теперь ожидается спад экономики по итогам 2019 года.

Одним из главных вопросов на ближайшие пару дней станет решение ФРС. Американский регулятор может воздержаться от снижения ставки на фоне прогресса переговоров США и КНР по торговым вопросам. Впрочем, если верить американской статистике, то признаки замедления все же появляются, а это повод для активного вмешательства ФРС. Тем не менее, во вторник рынок акций может просесть на фоне слабости нефти и ряда ключевых азиатских индексов. Из корпоративных событий дня стоит выделить отчетность "Магнита" за III квартал, а также совет директоров "Акрона" (MOEX: AKRN), на котором будет решаться вопрос дивидендов, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+15,6%), ПАО "ОР" (+4,3%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,3%).

ПАО "ОР" в январе-сентябре 2019 года получило консолидированную выручку, рассчитанную по РСБУ, в размере 9,071 млрд рублей, что на 16% выше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении компании.

Подешевели бумаги "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-4,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,21 млрд рублей (из них 2,245 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").