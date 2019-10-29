Morgan Stanley повысил рекомендацию для ADR Газпрома до "покупать" и оценку в 1,7 раза

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $7,20 до $12,10 за штуку, следует из материалов агентства Bloomberg.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $8,3 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,57 за штуку.