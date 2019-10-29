Заседание ФРС США - ключевой риск для рубля - "Нордеа Банк"

Заседание ФРС США в среду может стать ключевым риском для рубля на текущую неделю, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Рубль уверенно начал неделю, закрепившись ниже отметки 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро. Поддержку российской валюте в понедельник оказывали дополнительные позитивные новости по торговле, в частности, заявления Трампа о возможном более раннем подписании первой части торговой сделки с Китаем.

Нефть, сохраняющаяся выше отметки в 60 долл./барр., продолжает обеспечивать комфорт для рубля.

Завершился октябрьский налоговый период, что лишает рубль одного из источников поддержки.

"Внимание рынка постепенно перемещается на заседание ФРС США (среда), которое мы воспринимаем как ключевой риск для рубля на текущую неделю", - отмечают аналитики банка.