Рубль слегка снизился к доллару и немного укрепился к евро на старте торгов

Москва. 29 октября. Доллар США слегка подрос, евро немного снизился на "Московской бирже" во вторник утром, рубль незначительно ослаб к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,73-63,80 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,79 руб./$1 (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,7325 руб./EUR1 (-3,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 0,5 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,915 рубля.

Доллар при этом оказался на 8 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,57 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение рубля к доллару и бивалютной корзине на старте торгов связано прежде всего с негативной динамикой мировых цен на нефть, отмечаемой второй день подряд. Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы России о том, что еще слишком рано говорить о более существенном ограничении добычи. Это ставит под сомнение возможность ОПЕК и партнеров сбалансировать предложение на фоне ухудшающегося прогноза спроса.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск составила $61,37 за баррель, что на 0,32% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 0,73%, до $61,57 за баррель. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,47% - до $55,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт уменьшился в цене на 1,5%, до $55,81 за баррель.