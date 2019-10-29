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29 октября 2019 года 10:36
В ближайшее время возможности евро будут ограничены - "Нордеа Банк"
Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время, говорится в обзоре "Нордеа Банка". На глобальных площадках в понедельник сохранялись умеренно позитивные настроения благодаря очередным оптимистичным сообщениям по торговым переговорам между США и КНР. В частности, президент США Д. Трамп заявил о том, что стороны движутся к подписанию первой фазы торгового соглашения быстрее ранее запланированного графика. На этом фоне американский фондовый индекс S&P500 обновил исторический максимум и закрылся на уровне 3039 пунктов, а большинство валют развивающихся стран получило поддержку в паре с долларом США. Вторник не богат на значимые события, а внимание могут привлечь разве что второстепенные данные по потребительской уверенности в Штатах (17.:0 мск). "Тем не менее, мы сохраняем свой взгляд на то, что в среду риторика ФРС в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора может оказаться недостаточно мягкой, что способно вернуть негативные настроения на рынки и оказать давление на рисковые активы. Пара EUR/USD остается вблизи отметки 1,11, однако риски по евро до конца недели смещены в сторону ослабления. Помимо заседания ФРС негативно на европейскую валюту могут повлиять данные в среду по инфляции в Германии, а также статистика по инфляции и по ВВП в Европе в четверг. Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время", - указывают аналитики "Нордеа Банка".
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29 октября 2019 года 19:50
Рынок акций РФ во вторник вырос во главе с Газпромом, индекс МосБиржи обновил пик на закрытие торгов
Москва. 29 октября. Рынок акций РФ во вторник вырос по индексам благодаря росту бумаг "Газпрома", обновивших максимумы с июля на новостях о завершении компанией заполнения газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири"; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля обновил исторический максимум на закрытие торгов, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в преддверии заседания Федрезерва США. читать дальше
.29 октября 2019 года 19:45
Москва. 29 октября. Доллар и евро немного усилили повышение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль чуть ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с мировых рынков. читать дальше
.29 октября 2019 года 19:07
Москва. 29 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций не демонстрируют ярко выраженной динамики во вторник на фоне слабых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка ожидают объявления итогов октябрьского заседания Федрезерва США, которое состоится в среду вечером. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.29 октября 2019 года 19:05
На этой неделе ожидается публикация предварительной оценки динамики ВВП США в III квартале, которая должна показать замедление роста экономики, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Консенсус-прогноз на уровне 1,6% в годовом выражении близок к нашему... читать дальше
.29 октября 2019 года 18:38
Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста на умеренно позитивном внешнем фоне - Промсвязьбанк
Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста на умеренно позитивном внешнем фоне, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основными поддерживающими факторами для наших акций стали новые максимумы в США, установленные днем ранее, и... читать дальше
.29 октября 2019 года 18:10
В настоящий момент инвесторы настроены довольно оптимистично, поскольку ожидают, что в рамках саммита АТЭС, который состоится 16–17 ноября в Чили, США и Китай смогут окончательно согласовать первый этап торговой сделки, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Помимо этого, снизилась неопределенность... читать дальше
.29 октября 2019 года 17:46
Во вторник лидеры Европейского Союза одобрили еще одну отсрочку Brexit, в этот раз до 31 января 2020 года, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. До этой даты Великобритания может выйти из ЕС в любое время, если согласует существующее соглашение. После того, как на... читать дальше
.29 октября 2019 года 17:24
Снижение Банком России ставки ниже 6% с учетом его текущих прогнозов по инфляции маловероятно - Citi
нижение Центробанком РФ ключевой ставки ниже 6% с учетом его текущих прогнозов по инфляции маловероятно, считают экономисты Citi по РФ Иван Чакаров и Артем Заигрин. Как говорится в обзоре Citi, согласно оценкам экспертов, основанным на новых прогнозах регулятора относительно инфляции в РФ в... читать дальше
.29 октября 2019 года 16:59
Фьючерсы на золото продолжают оставаться в краткосрочном боковом тренде, удерживаясь на уровне 1490 долларов, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Однако, давление на драгоценный металл нарастает в связи с ослаблением опасений по поводу Brexit и растущим... читать дальше
.29 октября 2019 года 16:43
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ американских депозитарных расписок (ADR) нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Александра Бурганского и Олега Чистюхина. До этого момента "Ренессанс Капитал" оценивал только локальные... читать дальше
.29 октября 2019 года 16:19
Новый квартальный прогноз Казначейства США по привлечению долга благоприятен для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
Казначейство США в понедельник вечером опубликовало ежеквартальный прогноз по привлечению долга, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. В третьем квартале Казначейство США привлекло рыночного долга на рекордные 440 млрд долларов, большие... читать дальше
.29 октября 2019 года 15:50
Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков и снижающейся нефти
Москва. 29 октября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с мировых рынков и снижающейся нефти. читать дальше
.29 октября 2019 года 15:47
Индекс Мосбиржи во вторник подрастает, ведомый акциями Газпрома, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Позитив в отношении бумаг газовой компании внесло повышение прогнозов по бумагам от одного из ведущих мировых инвестиционных банков - Morgan Stanley. Кроме... читать дальше
.29 октября 2019 года 15:22
Несмотря на то, что вероятность снижения ставки на следующем заседании ФРС США составляет уже 94%, оно все еще способно преподнести сюрпризы, говорится в комментарии главного аналитика Альфа-Банка Елизаветы Наумовой. СМИ на прошлой неделе были все больше поглощены покупкой Softbank пакета акций... читать дальше
.29 октября 2019 года 15:04
нвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ американских депозитарных расписок (ADR) нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Александра Бурганского и Олега Чистюхина. До этого момента "Ренессанс Капитал" оценивал только локальные акции компаний сектора в... читать дальше
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