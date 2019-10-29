Утренние прогнозы: нейтральное начало дня

Во вторник аналитики в целом прогнозируют нейтральный старт фондовых торгов в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Можно ждать нейтрального открытия, а потом вероятен небольшой рост рынка: поводов уходить ниже поддержки 2850 пунктов по индексу Мосбиржи пока не видно. Впрочем, очень многое будет зависеть от наличия свободных денег на рынке".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В краткосрочной перспективе при сохранении позитивного внешнего фона можно рассчитывать на попытки индекса Мосбиржи продолжить движение к 2900 пунктам. Во вторник же вероятна консолидация у текущих уровней, не исключая вероятности незначительного снижения в начале торгов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2850-2865 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2840, 2830 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2890 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вторник российский рынок акций может начать с небольшого снижения на фоне слабости нефти и ряда ключевых азиатских индексов".