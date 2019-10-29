Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 29 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы следили за квартальной отчетностью крупных компаний и делали прогнозы на итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 29-30 октября. По прогнозам аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Это будет третье снижение ставки с начала года. Также рынок продолжает получать поддержку от заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о прогрессе на торговых переговорах с Китаем, сделанных в конце прошлой недели. По его словам, стороны приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Помимо этого, оптимизма инвесторам придала новость о том, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск. Туск добавил, что теперь "это решение будет официально утверждено по письменной процедуре", которая будет запущена в течение 24 часов. Официальное утверждение отсрочки по Brexit ожидается во вторник или среду.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник, несмотря на позитивные сигналы о ходе американо-китайских торговых переговоров. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,49%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%. Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite. Индийский BSE Sensex растет на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков. Позднее Управление торгового представителя США сообщило, что оно рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

В свою очередь цены на нефть снижаются в понедельник, давление на рынок оказывают сигналы России о том, что еще слишком рано говорить о более существенном ограничении добычи. Это ставит под сомнение возможность ОПЕК и партнеров сбалансировать предложение на фоне ухудшающегося прогноза спроса. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составляет $61,27 за баррель, что на 0,49% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 0,73%, до $61,57 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,57% - до $55,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт уменьшился в цене на 1,5%, до $55,81 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,466 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,745 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 октября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,01% и составил 108,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (26-28 октября) 0,08%, поднявшись до 643,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (+0,55%), "ГТЛК-001Р-13" (+0,47%) и "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,5%), "Сбербанк-001Р-78R" (-0,34%) и "РЖД 001P-01R" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ставку 1-го купона 5-летних облигации серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 2 года (по цене 100% от номинала) на уровне 7,03%. Сбор заявок на облигации прошел 28 октября. В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с изначального 7,0-7,1% годовых, а объем выпуска был увеличен с 15 млрд до 25 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 12 ноября.

ПАО "Транснефть" планирует 30 октября собирать заявки инвесторов на 7-летние бонды серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона снижен до 7,1-7,2% годовых с 7,3-7,4% годовых. Это уже второе снижение ориентира. Изначально озвучивался ориентир 7,4-7,5% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,23-7,33% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 8 ноября. Ранее компания планировала собирать заявки инвесторов 24 октября, а 1 ноября провести техразмещение выпуска. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) 26 ноября начнет размещение облигаций серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет размещен на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) установило ставку 2-го купона облигаций 3-й серии на уровне 8,5% годовых. Эмитент разместил 15-летние облигации объемом 1,1 млрд рублей в октябре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставки последующих купонов плавающие, устанавливаются каждый год и привязаны к значению ключевой ставки и уровню инфляции: ставки 2-15-го купонов определяются как максимальное значение индекса потребительских цен, плюс 4 процентных пункта или ключевая ставка ЦБ РФ, плюс 2 процентных пункта. Купоны годовые. По выпуску предусмотрена амортизация - в даты окончания 3-14-го купонных периодов будет выплачено по 7,692% от номинала, 15-го купона - 7,696% от номинала.

ОАО "РЖД" установило ставку 3-го купона облигаций серии 001P-09R на уровне 6,84% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-2-го купона облигаций установлена на уровне 8% годовых. Остальные купоны плавающие и рассчитываются по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов.

ПАО "Группа компаний "Самолет" установила ставку 13-16-го купонов бондов 1-й серии в размере 10% годовых. Дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона составляет 10% годовых. Купоны - квартальные, номинал облигаций- 1 тыс. рублей. По выпуску предстоит оферта с исполнением 13 ноября.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серий БО-06 и БО-07 на уровне 6,5% годовых. Компания завершила размещение облигаций данных серий общим объемом 10 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона обеих серий составляет 8% годовых. По выпускам предстоит оферта с исполнением 8 ноября. Срок обращения облигаций - 33 года, купоны квартальные.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты выкупило 20,265 тыс. облигаций 9-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 0,4% выпуска. Компания разместила 10-летние бонды 9-серии на 5 млрд рублей в ноябре 2011 года. Ставка текущего купона - 7,25% годовых.