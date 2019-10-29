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29 октября 2019 года 09:42

Brent на уровне $61,37 за баррель

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник, инвесторы следили за квартальной отчетностью крупных компаний и делали прогнозы на итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 29-30 октября.

По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

"Недавние слабые статданные из США могут дать Федрезерву повод снизить ставку, - полагают аналитики Barclays. - Однако некоторое смягчение глобальных рисков может привести к тому, что ЦБ сигнализирует о большей готовности принимать решение о ставке на каждом конкретном заседании".

Также рынок продолжает получать поддержку от заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о прогрессе на торговых переговорах с Китаем, сделанных в конце прошлой недели. По его словам, стороны приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Помимо этого, оптимизма инвесторам придала новость о том, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

Туск добавил, что теперь "это решение будет официально утверждено по письменной процедуре", которая будет запущена в течение 24 часов. Официальное утверждение отсрочки по Brexit ожидается во вторник или среду.

Между тем в центре внимания остается сезон корпоративной отчетности. На конец прошлой недели финпоказатели за третий квартал обнародовали примерно 40% компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, при этом порядка 80% из них превысили ожидания рынка.

"Приятные сюрпризы в плане корпоративной прибыли играют на руку "быкам", - говорит председатель совета директоров аналитической компании Renaissance Macro Research Джефф Деграаф. - Возможно, планка ожиданий была довольно низкой, но для рынка важнее, окажется ли отчетность лучше или хуже прогнозов, чем будет ли она просто хорошей или плохой".

Цена бумаг телекоммуникационной компании AT&T Inc. выросла на 4,3% после того, как она отчиталась о превысившей ожидания инвесторов прибыли в третьем квартале 2019 года. Скорректированная прибыль компании в расчете на акцию в июле-сентябре составила $0,94, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,93.

Акции Spotify Technology SA подскочили на 16%. Шведский стриминговый сервис повысил чистую прибыль и выручку по итогам прошлого квартала, а также увеличил число подписчиков платных услуг сильнее ожиданий рынка.

Котировки бумаг Restaurant Brands International уменьшились на 3,8%, хотя компания, владеющая сетью ресторанов быстрого питания Burger King, в июле-сентябре увеличила прибыль до $351 млн с $240 млн за тот же период прошлого года, а ее скорректированная прибыль на акцию составила 72 цента, совпав с прогнозами рынка.

Стоимость акций сети магазинов ювелирных изделий Tiffany & Co взлетела почти на 32% после того, как французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE подтвердил интерес к приобретению компании. Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что LVMH предложила $120 за акцию Tiffany, оценив компанию примерно в $14,5 млрд.

Ценные бумаги Microsoft Corp. подорожали на 2,5% на сообщении, что софтверный гигант получил 10-летний контракт объемом $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США.

Рыночная стоимость производителя фитнес-браслетов Fitbit подскочила на 30% после того, как СМИ написали об интересе Google к покупке фирмы.

Капитализация ритейлера Walgreens Boots Alliance повысилась на 0,7% благодаря сильной квартальной отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average 28 октября повысился на 132,66 пункта (0,56%) и составил 27090,72 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 16,87 пункта (0,56%) - до 3039,42 пункта, что является максимальным значением за всю историю расчета индикатора.

Nasdaq Composite прибавил 82,87 пункта (1,01%) и составил 8325,99 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник, несмотря на позитивные сигналы о ходе американо-китайских торговых переговоров.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет в ходе торгов на 0,4%, более широкий Topix - на 0,8%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%. Южнокорейский Kospi уменьшился на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite.

Индийский BSE Sensex растет на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Позднее Управление торгового представителя США сообщило, что оно рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

"В последнее время неопределенность вокруг Brexit и американо-китайского соглашения несколько снизилась, а смягчение ДКП со стороны ведущих центробанков мира оказало поддержку рынку, - отметила стратег Manulife Investment Management Сью Трин. - Опасность в том, что цена активов вырастет, а активность в реальной экономике - нет".

Акции японского автопроизводителя Mazda Motor дорожают на 2,1%, сталелитейной компании Kobe Steel - на 2,7%.

Цена бумаг Canon Inc. снижается на 0,9% после того, как ведущий мировой производитель фотоаппаратов накануне сообщил о падении чистой прибыли на 43% в третьем квартале текущего года из-за снижения продаж в ряде подразделений.

Котировки акций китайского производителя продуктов питания WH Group подскочили на 7,5%, тогда как бумаги банка HSBC в Гонконге дешевеют на 1,6%, интернет-гиганта Tencent - на 1,2%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics уменьшается на 0,6%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto растет на 1,2%, BHP - на 1%.

Цены на нефть снижаются во вторник, давление на рынок оказывают сигналы России о том, что еще слишком рано говорить о более существенном ограничении добычи.

Это ставит под сомнение возможность ОПЕК и партнеров сбалансировать предложение на фоне ухудшающегося прогноза спроса, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $61,37 за баррель, что на $0,2 (0,32%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $0,45 (0,73%), до $61,57 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,2 (0,36%) - до $55,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт уменьшился в цене на $0,85 (1,5%), до $55,81 за баррель.

"Комментарии России указывают на отсутствие консенсуса в рамках ОПЕК+ касательно более существенных сокращений добычи", - сказал аналитик HI Investment & Futures Corp. в Сеуле Уилл Суньчил Юнь.

"Это наряду с прогнозом роста запасов в США на минувшей неделе удержит цены на нефть от подъема", - отмечает эксперт.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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