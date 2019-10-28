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28 октября 2019 года 19:00

Цены евробондов РФ в понедельник слегка скорректировались вниз на фоне падения UST

Москва. 28 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка скорректировались вниз на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более скромного снижения отечественных бумаг по сравнению с американскими облигациями.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 25 октября и составила 113,88% от номинала, что соответствует доходности 2,85% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries упала на 8 базисных пунктов, составив 100,69% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 1,66% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 4 пункта и составил 119 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 25 базисных пунктов по отношению к пятнице, составив 126,81% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,105% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 18 пунктов, опустившись до 122,95% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,055% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 9 базисных пунктов - до 109,32% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 2,35% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 50 базисных пунктов, подешевев до 118% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,15% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 10 базисных пунктов, до 106,86% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта и составила 3,23% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2023 году выросли в цене на 8 базисных пунктов, до 109,76% от номинала (их доходность снизилась на 1 пункт - до 3,1% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций коррекционный день, хотя снижение цен в целом не очень большое и даже по самым "длинным" бумагам не превышает 30-40 базисных пунктов. Основным фактором давления выступает общемировое падение котировок и соответствующий рост доходностей облигаций развитых стран, и прежде всего US Treasuries, на ожиданиях скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. Таким образом, на оптимизме относительно того, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира скоро может быть закончена, происходит активный рост фондовых рынков, в то время как мировые долговые рынки, наоборот, находятся под давлением продавцов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Российские евробонды, с одной стороны, являются бенефициарами окончания торговой войны из-за того, что снижаются риски глобального падения спроса на сырьевые товары. Но, с другой стороны, наши бумаги не могут не игнорировать рост доходностей базовых активов. В результате мы видим снижение котировок, но темпы его относительно скромные, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов. К примеру, рост доходностей US Treasuries сегодня составил порядка 4-6 базисных пунктов, в то время как процентные ставки еврооблигаций России выросли всего на 1-3 базисных пункта. При этом по факту заключения торговой сделки между Соединенными Штатами и КНР, если оно все-таки состоится, рост доходностей базовых активов может ускориться, что в итоге может привести к усилению падения котировок и отечественных евробондов", - считает Агарзаев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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