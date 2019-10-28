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28 октября 2019 года 18:40

ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях

ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

AbbVie Inc. является научно-исследовательской биофармацевтической компанией. Компания занимается открытием, разработкой, производством и продажей широкого ряда фармацевтических продуктов.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "бычий сигнал". Цена пробила горизонтальный уровень сопротивления и сейчас тестирует его в качестве поддержки.

3. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль.

4. AbbVie на днях объявила, что Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (CHMP) принял положительное решение о применении RINVOQ, препарата для лечения взрослых пациентов с активным ревматоидным артритом. Положительное заключение CHMP является научной рекомендацией для получения разрешения в Европейской комиссии, которая дает разрешение на продажу препарата в Европейском союзе. Решение Комиссии ожидается в течение 67 дней после заключения CHMP.

5. В последние недели инсайдеры активно покупают акции компании.

6. Компания стабильно выплачивает щедрые дивиденды.

7. Аналитики ожидают сильного следующего квартального отчета этой компании.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет 1 ноября.

2. Цена уже закрыла предыдущий глубокий разрыв цены (гэп).

Вторая инвестиционная идея - American Tower Corporation: продажа от текущих уровней: $216,67; целевой уровень: $196; стоп-лосс: $227,1; ожидаемая доходность: +9,5%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

American Tower Corporation - один из крупнейших мировых инвестиционных фондов недвижимости (REIT), является ведущим независимым владельцем, оператором и разработчиком объектов беспроводной и вещательной связи.

Привлекательность идеи:

1. Текущая цена акций компании выглядит достаточно высокой, P/E 65,4.

2. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем "медвежий сигнал" - цена пробила диагональный уровень поддержки восходящего тренда.

3. Возрастающая долговая нагрузка компании.

4. Dividend Payout Ratio - 104% - слишком высок, что может привести к скорому сокращению дивидендов.

5. Слабые финансовые показатели компании и снижение маржинальности бизнеса.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет 31 октября.

2. Нисходящий импульс уже в разгаре, что может вызвать коррекционное движение.

Третья инвестиционная идея - CVS Health Corporation: покупка от текущих уровней: $65,1; целевой уровень: $69,7; стоп-лосс: $62,8;

ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

CVS Health - один из крупнейших в США поставщиков рецептурных препаратов. Компания управляет сетью из 6 900 аптек в 41 штате.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 17,8.

3. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена пробила локальный горизонтальный уровень сопротивления и протестировала его в качестве поддержки. Это сигнал на покупку.

4. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий, как и все отчёты компании за последние 12 месяцев.

5. Растёт операционный денежный поток.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет 6 ноября.

2. Возможная реформа медицинского страхования в США.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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