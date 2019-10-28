Рубль днем развернулся вверх и дорожает к доллару и евро на фоне интереса к риску и позитивной динамики валют ЕМ

Москва. 28 октября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после небольшого укрепления при открытии сессии, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения мировых рынков и позитивной динамики валют emerging markets.

Курс доллара США составил 63,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,69 руб./EUR1, подешевев на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,24 копейки - до 66,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 октября на 12,66 копейки, до 63,87 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,12 копейки, до 70,8382 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после небольшого снижения в первой половине дня рубль развернулся вверх к доллару и евро. Участники рынка усилили спрос на рисковые активы, в том числе на валюты emerging markets, днем в понедельник на фоне перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем. В минувшую пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ и, по словам Лайтхайзера, намерены продолжить их в скором времени. В свою очередь, министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США продвинулись в переговорах, завершив технические консультации по ряду вопросов, и договорились "должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность".

Кроме того, участники рынков ждут заседания ФРС США позднее на этой неделе. Итоги октябрьского заседания американского Центробанка будут подведены в среду, 30 октября. Экономисты и аналитики по преимуществу ожидают, что регулятор сделает паузу после снижения ставки месяцем ранее. При этом президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва.

По итогам сентябрьского заседания ФРС понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом регулятор отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

"Судя по комментариям торговых представителей из Китая и США, стороны почти завершили консультации по промежуточному соглашению, что вселяет надежду на официальное подписание соответствующего документа главами стран в следующем месяце. Оно было бы очень кстати, учитывая продолжающееся ослабление макростатистики по обеим участницам торгового конфликта. (. . .) Помимо этого, инвесторы ожидают нового понижения ставки ФРС на заседании в среду: после выхода нескольких слабых макроотчетов в октябре вероятность данного шага, по оценке рынка, выросла с 60% на начало месяца до 90%. Стоит отметить, что до заседания регулятора еще выйдут данные по рынку недвижимости за сентябрь и ВВП США за 3-й квартал, которые могут повлиять как на консенсус рынка по ставке, так и на само решение Федрезерва", - отметила портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

"Умеренный оптимизм для рубля создают новости относительно торговых переговоров, в которых вновь, по сообщениям китайской и американской сторон, наметился позитив. Начало текущей недели небогато на заметные события, поэтому рубль может сохраниться в относительно узком диапазоне. Вторая половина недели несет в себе риски умеренного ослабления рубля. В частности, предстоящее заседание ФРС (среда) и статистика по рынку труда и ISM (в пятницу) могут ослабить надежды на дальнейшее активное снижение ставок от ФРС. При таком развитии событий доллар может вернуться к укреплению, повышая риски возврата пары доллар-рубль к отметкам выше 64 руб./$1. Сегодня выплачивается налог на прибыль. После этого рубль утратит поддержку от данного внутреннего фактора", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Главным событием этой недели для рынков станет заседание ФРС, пресс-конференция по итогам которого состоится в среду. Сейчас, вопреки прогрессу в торговых переговорах и общему позитиву на рынках, инвесторы закладывают 90%-ную вероятность снижения ставки ФРС. Так как представители ФРС не предприняли попыток повлиять на ожидания в преддверии "недели тишины", то сохранение ставки неизменной крайне маловероятно. Но риторика регулятора при этом может оказаться достаточно "ястребиной", так как улучшение внешних условий ставит под вопрос необходимость дальнейшего смягчения ДКП после трех "упреждающих" снижений ставки. Жесткий сопроводительный комментарий негативно повлияет на все рисковые активы. В пятницу, уже после заседания ФРС, будут опубликованы данные по рынку труда США, которые, как ожидается, будут слабыми из-за забастовок сотрудников GM. Публикация слабой макростатистики по США частично нивелирует эффект потенциально жесткой риторики ФРС", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефть эталонных марок умеренно дешевеет в ходе торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, ставшего максимальным более чем за месяц. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,23% - до $61,59 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,3%, до $56,49 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2% после сообщений о прогрессе торговых переговоров США и Китая. Кроме того, обнародованный на прошлой неделе отчет Минэнерго США указал на первое за шесть недель падение запасов нефти в стране.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в понедельник после пятничного решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 26 б.п. - до 6,77% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 19 б.п. - до 6,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 15 б.п. - до 6,83% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 14 б.п. - до 6,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 12 б.п. - до 6,92% годовых.