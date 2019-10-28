БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг акций ГК ПИК до "покупать", но снизил акций и GDR ЛСР до "держать"

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"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 400 рублей до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

В то же время рекомендация для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) была понижена с "покупать" до "держать". Прогнозные цены этих бумаг при этом не изменились: 850 рублей за акцию и $2,6 за GDR ЛСР.

"Перспективы российского рынка недвижимости смешанные. Рост цен компенсировал практически весь негативный эффект на маржу застройщиков от перехода на эскроу-счета и снижения доступности ипотеки в первом полугодии 2019 года. Между тем спрос упал в III квартале 2019 года, а объемы строительства находятся на историческом максимуме. Некоторое облегчение должно принести восстановление ипотечного рынка вслед за снижением ставок: по нашим оценкам, ключевая ставка на конец 2020 года составит 6,25%, а ипотечные - опустятся ниже 9%", - говорится в обзоре.

По мнению аналитика, "ПИК" как лидер московского рынка может стать главным бенефициаром консолидации. "Короткий цикл строительства и увеличение недевелоперской выручки помогут застройщику оптимизировать финансовые издержки и с легкостью пройти через переходный период в эскроу-регулировании. Мы повысили наши прогнозы на 2019-20 годы по выручке на 23-47% на фоне роста недевелоперской выручки за счет активного участия в программе реновации. Наши ожидания рентабельности по EBITDA и чистой прибыли снизились на 7-12 процентных пунктов ввиду включения процентных расходов по эскроу-счетам, значительного сокращения существенного компонента финансирования и все еще высокой доли низкомаржинальных проектов "Мортона" в выручке. Плавный переход на эскроу-счета позволит "ПИКу" поддерживать стабильный объем дивидендных выплат 15 млрд рублей с дивдоходностью 6,7%", - пишет она.

При этом Егазарян отмечает, что ЛСР является лидером рынка в Санкт-Петербурге и также сможет укрепить свои позиции в ходе консолидации. "Поскольку до 50% земельного банка регулируется старыми правилами, мы ожидаем плавного перехода на эскроу-счета и сохранение привлекательных дивидендов (8 млрд рублей, дивдоходность 10,8%). Консервативная политика относительно запуска новых проектов в сочетании с охлаждением рынка привела к падению продаж во II-III квартала 2019 года. Однако мы считаем просадку временной и ожидаем восстановления числа новых проектов и продаж в 2020 году. Вместе с тем с учетом результатов по МСФО за первое полугодие текущего года и операционных за девять месяцев мы снизили прогноз выручки на 2019-21 годы на 4-5%, а прибыли - на 1-7%", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена ПИК - 450,0 (текущая цена - 338,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛСР (для GDR; цены в долларах) - 2,60 (текущая цена - 2,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛСР - 850,00 (текущая цена - 723,0), рекомендация - держать.