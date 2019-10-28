Brent в понедельник удержится в диапазоне $61-62 за баррель - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent в понедельник удержатся в диапазоне $61-62 за баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB.

В понедельник утром котировки Brent опустились чуть ниже отметки $62 за баррель под влиянием официальной китайской статистики, согласно которой в сентябре прибыль промышленных предприятий в КНР сократилась на 5,3% относительно уровня годичной давности (на фоне негативной динамики индекса цен производителей). В августе она уменьшилась на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В Китае начинается очередной пленум ЦК КПК, который будет заседать до четверга включительно. Кроме того, на текущую неделю выпадает самая активная фаза глобального сезона корпоративной отчетности (особенно в США и Европе). Большое внимание инвесторы будут уделять дальнейшему развитию ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС.

В среду ожидаются решение ФРС США, а также макроэкономические публикации, в частности, данные ADP по американскому рынку труда и информация по ВВП Соединенных Штатов за третий квартал. Много данных выйдет в Европе. В пятницу США опубликуют статистику по уровню занятости вне сельскохозяйственного сектора.

"Мы полагаем, что котировки Brent в понедельник удержатся в диапазоне $61-62 за баррель, причем инвесторы, вероятно, будут фиксировать прибыль после подорожания углеводородного сырья на минувшей неделе", - указывает аналитик Михаил Шейбе.