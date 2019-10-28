Цены на золото остаются на повышенном уровне: инвесторы ждут снижения ставки ФРС США - Sberbank CIB

Главным фактором поддержки цен на золото остается заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB.

Главным событием пятницы, которое поддержало спрос на рискованные активы, стало заявление о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах, хотя подробной информации о том, в каких областях удалось добиться прорыва, предоставлено не было. Также в пятницу ЕС согласился на запрос Великобритании о переносе срока Brexit, хотя окончательная дата выхода установлена не была. Таким образом, у британского парламента появилось время принять решение относительно призыва премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы.

Главным фактором поддержки для цен на золото, несмотря на недавнее ралли в рискованных активах, остается заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке, указывает аналитик Михаил Шейбе. Вероятность очередного снижения ставки регулятора на этой неделе рынок оценивает на уровне 90%.

Рынок золота имеет тенденцию к росту на ожиданиях снижения процентных ставок, т. к. их уменьшение делает менее привлекательными финансовые инструменты, приносящие процентный доход, и усиливает спрос на активы, которые такого дохода не приносят - то есть такие, как золото.

Большого числа макроэкономических публикаций не ожидается. Наибольший интерес для инвесторов представляют данные по запасам на складах оптовой торговли США за сентябрь.

"Мы ожидаем, что цены на золото удержатся вблизи $1505 за унцию. Также внимание международных инвесторов на этой неделе, вероятно, привлекут сообщения о Brexit как от Великобритании, так и от европейских стран. По всей видимости, самым насыщенным днем, с точки зрения макростатистики, станет среда: в США выйдут отчет ADP о занятости и статистика по ВВП за 3К19, в Европе ожидаются многочисленные макроэкономические данные. Другим значимым событием недели станет публикация в пятницу отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США", - отмечают в Sberbank Investment Research.