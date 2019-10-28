БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг акций ГК ПИК до "покупать", но снизил акций и GDR ЛСР до "держать"

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 400 рублей до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

В то же время рекомендация для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) была понижена с "покупать" до "держать". Прогнозные цены этих бумаг при этом не изменились: 850 рублей за акцию и $2,6 за GDR ЛСР.