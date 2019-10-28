Золото продолжит получать поддержку от неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП - Julius Baer

Золото продолжит получать поддержку со стороны неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП, позиция по нему конструктивна и рекомендуется держать его в портфеле, говорится в комментарии Julius Baer.

На фоне публикации разочаровывающих данных по экономике США, которые возродили опасения о замедлении глобального ВВП, котировки золота к концу прошлой недели снова преодолели уровень в 1500 долларов США за унцию. Однако в пятницу рост приостановился на новостях, что Вашингтон и Пекин добились прогресса в обсуждении некоторых частей соглашения, которое должно ослабить торговую напряженность между двумя державами. Тем не менее, инвесторы на рынке золота, похоже, не ожидают прорыва в переговорах, поскольку обеспеченные физическим металлом контракты (важный индикатор спроса на защитные активы) остаются на рекордно высоких уровнях. При этом темпы их роста замедлились, что говорит о небольшом снижении спроса на защитные активы в последнее время и вторит охлаждению настроений среди краткосрочных трейдеров на фьючерсном рынке.

"В то время как конструктивные торговые переговоры между США и Китаем ограничивают краткосрочные перспективы роста котировок золота, мы по-прежнему считаем, что наиболее вероятным сценарием является еще одна эскалация в противостоянии сторон, а не разрешение спора. Иными словами, неопределенность, связанная с торговым конфликтом, будет оставаться высокой, что будет поддерживать спрос на золото как защитный актив. Более того, на наш взгляд, рост мирового ВВП остается неустойчивым, что также должно поддерживать спрос на драгоценный металл. Таким образом, на настоящий момент мы придерживаемся конструктивной позиции по золоту и по-прежнему рекомендуем держать его в портфеле", - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.