Пока снижение ключевой ставки ЦБ РФ ниже 6% видится маловероятным - Райффайзенбанк

В пятницу ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п., сохранив настрой, при прочих равных, снизить ставку на следующем заседании, говорится в обзоре Райффайзенбанка. На взгляд аналитика банка Станислава Мурашова, пока снижение ключевой ставки ЦБ РФ ниже 6% видится маловероятным. Более того, реальных фундаментальных причин для увеличения шага снижения именно в октябре не было. Не было названо особых причин и в тексте пресс-релиза. "Видимо, ЦБ в ускоренном темпе приводит уровень ставки в соответствие текущим макроэкономическим условиям", - полагает эксперт.

"Таким образом, более агрессивное смягчение политики, как мы понимаем, призвано «наверстать» недостаточное снижение ставки в прошлом, - указывает Станислав Мурашов. - Среди причин такого консерватизма - жесткая реакция ЦБ на усиление санкционных рисков, ужесточение политики ФРС в конце 2018 г., чрезмерно пессимистичная оценка эффекта НДС на инфляцию (как по масштабу, так и по продолжительности его действия на экономику) и «подвешенность» вопроса трат ФНБ на экономику".

С учетом более активного, чем ожидалось, снижения ставки, эксперт Райффайзенбанка уточняет прогноз по ключевой ставке: "Пока заметное снижение (ниже 6%) видится маловероятным. Такой сценарий, на наш взгляд, допустим в том случае, если инфляция целый год проведет существенно ниже 4%, смягчение ФРС продолжится агрессивными темпами (ставка окажется вблизи нуля), а угрозы внешних рисков останутся минимальными".