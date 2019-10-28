На текущих высотах необходимость нисходящей коррекции на рынке акций становится все более актуальной - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии обновили исторический и годовой максимумы (2899 и 1432 пункта) и пытались удержаться в плюсе, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "На текущих высотах необходимость нисходящей коррекции становится все более актуальной - ее потенциал будет реализован при поступлении негативных сигналов, - указывает эксперт. - В понедельник же индексы РФ, скорее всего, завершат день недалеко от текущих отметок и будут пытаться расти до появления веских поводов для продаж".

В лидерах роста к середине дня пребывали акции ГМК "Норильский никель" (+5,42%), а также котировки Русала (+2,16%). Акции Полюса подорожали на 2,07%. В лидерах снижения были акции ИнтерРАО (-1,77%) и бумаги ЛУКОЙЛа (-1,48%), корректирующиеся после нескольких дней роста.

"С технической точки зрения акции Полюса в понедельник вышли из "боковика", наблюдавшегося с первой половины октября, а также преодолели среднюю полосу Боллинджера дневного графика, - отмечает Елена Кожухова. - Перед бумагами, таким образом, открываются неплохие перспективы повышения в район исторического максимума 7833 руб - сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 7450 руб и способности удержать среднюю полосу Боллинджера (7355 руб). ADX не исключается позитивного для "быков" сценария, говоря о преобладании восходящего тренда. Инвесторам, однако, стоит следить за ближайшими поддержками и сопротивлениями".