Заседание ФРС на этой неделе может стать источником негатива для рубля - Банк "Русский Стандарт"

Рубль укрепляется с другими валютами развивающихся стран на торговом позитиве, отмечается в комментарии Банка "Русский Стандарт". Октябрьский налоговый период заканчивается сегодня выплатой налога на прибыль, а рубль лишается этого фактора поддержки. При этом заседание ФРС на этой неделе, даже с учетом практически однозначного снижения ставки, может стать источником негатива для валют развивающихся стран, в частности, и рубля.