Ждем понижения ориентира для нового выпуска бондов Газпром нефти как минимум на 15–20 б.п. - "Уралсиб"

Аналитики "Уралсиба" ждут понижения ориентира для нового выпуска бондов Газпром нефти как минимум на 15–20 б.п., говорится в обзоре корпорации.

ПАО «Газпром нефть» (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) в понедельник, с 11:00 до 15:00 мск, будет собирать заявки инвесторов на выпуск серии БО-003P-01R. Планируется, что объем будет равен 15 млрд руб. Срок обращения составляет пять лет, но предусмотрена оферта через два года. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона в размере 7–7,1% годовых, что означает доходность к оферте в диапазоне 7,19–7,29% годовых и соответствует премии к кривой рублевых госбумаг около 115– 125 б.п.

"На локальном рынке у эмитента десять выпусков, наиболее ликвидным из которых является Газпром нефть 001Р-06R, который компания разместила в марте 2018 г. и с того момента больше не выходила на первичный рынок рублевого долга, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Газпром нефть 001Р-06R предлагает доходность 7% годовых на срок до погашения в марте 2024 г. и премию к кривой ОФЗ порядка 90 б.п. Новый выпуск обладает более широким спредом к ОФЗ, и в ходе формирования книги заявок ориентир может быть понижен как минимум на 15–20 б.п., однако идея покупки двухлетней бумаги в текущих рыночных условиях не кажется нам очевидной. На бирже новые облигации должны быть размещены 12 ноября".