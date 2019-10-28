После решения ЦБ по ставке ОФЗ подорожали еще, но ФРС может охладить настрой покупателей - "Уралсиб"

Основная интрига последних нескольких недель разрешилась без драмы для российского долгового и валютного рынков: ЦБ снизил ставку на 50 б.п. до 6,5%, отмечается в обзоре "Уралсиба". После решения ЦБ по ставке ОФЗ подорожали еще, но ФРС может охладить настрой покупателей, полагает аналитик корпорации Ольга Стерина.

"Как мы уже отмечали, наш прогноз предполагал снижение ставки на 25 б.п. и мягкий комментарий ЦБ, однако регулятор выбрал снижение на 50 б.п. и дал довольно размытый комментарий по результатам заседания, - указыаает эксперт "Уралсиба". - На наш взгляд, отсутствие намеков на будущую траекторию ставки вполне может послужить поводом для фиксации прибыли, много участников после недавнего ралли явно хотели бы это сделать. К тому же теперь внимание инвесторов переключится на предстоящее заседание ФРС. Предполагается, что Федрезерв также понизит ставку, при этом он может указать в комментарии, что на какое-то время возьмет паузу, а это может разочаровать инвесторов, ожидающих дальнейшего снижения".