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28 октября 2019 года 11:35

Утреннее ралли рынка акций сменилось коррекцией на фоне негативного открытия Европы, индекс МосБиржи не дотянул до 2900п

Москва. 28 октября. Утреннее ралли рынка акций РФ, подогретое новостями о продвижении переговоров США и Китая на пути к торговому соглашению, сменилось коррекцией на фоне негативного открытия торгов на биржах Европы в 11:00 МСК; индекс МосБиржи не дотянул менее полпункта до нового рубежа 2900 пунктов, после чего растерял весь рост и скатился к 2870 пунктам.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2873,75 пункта (+0,01%, максимум сессии и новый исторический пик - 2899,59 пункта), индекс РТС - 1418,88 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 63,79 рубля (-0,06 рубля).

Выросли акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" обновили в начале торгов максимум с начала мая 2006 года, поднявшись до 48,91 рубля (+5%), после чего скорректировались до 46,25 рубля (-0,7%); объем торгов превысил 4,195 млрд рублей.

Также просели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%п, "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,1%).

Индексы в США в минувшую пятницу выросли, S&P 500 и Dow Jones подошли вплотную к рекордным максимумам на фоне оптимизма инвесторов по поводу корпоративной отчетности и сообщений, что США и Китай продвинулись в переговорах по торговому соглашению.

В пятницу состоялись телефонные переговоры вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. После этой беседы торговое представительство США сообщило, что США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Одним из катализаторов роста рынка стала корпоративная отчетность, пишет MarketWatch. Более 38% компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали свои отчеты за третий квартал, по данным FactSet. Из них результаты 78% превзошли ожидания аналитиков.

Также инвесторы внимательно следят за новостями, касающимися выхода Великобритании из Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал попытку Евросоюза перенести срок Brexit на три месяца, тем самым повысив вероятность выхода Великобритании из состава ЕС без заключения какого-либо соглашения, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. В ходе встречи в Брюсселе в пятницу утром дипломаты из 27 стран-членов ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%), однако наметилась коррекция в Европе (FTSE просел на 0,3%, DAX растет на 0,2%).

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, а также квартальные финансовые отчеты ряда крупных компаний, включая Apple и Facebook.

Нефть утром в понедельник умеренно корректируется вниз после максимального более чем за месяц скачка по итогам предыдущей недели, обусловленного сигналами продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также данными о снижении запасов нефти в Штатах. Цена Brent находится на том же уровне, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 25 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,58 за баррель (-0,2% и +0,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $56,48 за баррель (-0,3% и +0,8% в пятницу).

По итогам прошлой недели нефть Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2%.

Отчет Минэнерго США, опубликованный на прошлой неделе, указал на первое за шесть недель падение запасов нефти в стране.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынки отыгрывают прогресс переговоров США и КНР по торговым вопросам, однако уже нанесенный ущерб оказался значительным. Прибыль китайских предприятий в сентябре упала на 5,3% в годовом выражении. В России инвесторы пока игнорируют какой-либо негатив, так как ставка ЦБ РФ уже непосредственно влияет на интерес к фондовому рынку.

Сырьевые контракты пока не поддерживают надежды на полное прекращение торговой войны, но и самые неприятные риски для глобальной экономики ослабли. Соответственно, при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ доходность российского рынка будет стимулировать покупки. Рубль может немного растерять свои достижения на фоне завершения налогового периода, считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, динамика мировых фондовых индексов и доходности долговых инструментов указывает на повышение "спроса на риск", что отчасти объясняется ожиданиями заключения торговой сделки между США и КНР - обе стороны оптимистично высказываются о перспективах соглашения. Кроме того, преимущественно благоприятную реакцию на рынке вызывает поток корпоративной отчетности крупных западных эмитентов. В понедельник до открытия торгов в США ожидается отчетность корпораций AT&T (14:00 МСК).

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает свежего притока средств на рынок акций РФ после снижения ставки Банком России сразу на 0,5 процентного пункта, что может повлечь сокращение позиций по ставшим менее доходными облигациям.

Интерес будут представлять дивидендные бумаги, среди которых наиболее интересно выглядят акции "Мосбиржи", "Газпрома" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛа", "Норникеля" и "префы" "Сургутнефтегаза".

К ралли "Сургутнефтегаза" стоит относиться с настороженностью - пока не станет понятной причина роста обыкновенных бумаг на 30% на прошлой неделе, какие-то действия с ними совершать рискованно. Акции Сбербанка (MOEX: SBER) протестировали сопротивление 242 руб., откуда наметилась коррекция, однако сильной перекупленности по бумагам не наблюдается, и они могут продолжить подъем, полагает эксперт.

Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук (до 696 единиц). Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США. Однако нефти Brent будет трудно сходу пробить отметку $62 за баррель, нужна коррекция, после которой может реализоваться потенциал роста в район $64 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшими сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2900 и 1445 пунктов, поддержками - уровни 2850 и 1400 пунктов. На дневных графиках оба индекса расположены в зонах перекупленности, что ограничивает "быков" на рынке РФ и создает риски коррекции. На этой неделе на зарубежных площадках будут ждать подведения итогов заседания ФРС, а также большого блока макроэкономических данных и важных квартальных отчетностей. Повышение как на биржах РФ, так и США может сдерживать близость исторических максимумов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, вновь на повестку дня выходят вопросы торговых отношений США и Китая, и, согласно последним заявлениям сторон, вероятность подписания первой части торговой сделки на саммите АТЭС в середине ноября увеличивается. На выходных министерство торговли Китая выпустило заявление, в котором сказано об окончательном урегулировании основных проблем и подтверждено завершение технических консультаций по части текста соглашения.

В целом аппетит к риску в начале недели умеренно-позитивный. При этом наступившая неделя будет наполнена важными для рынка событиями - вероятное прояснение вопроса Brexit в части предоставления со стороны ЕС отсрочки предельного срока выхода Британии из Евросоюза, заседание Федрезерва США (рынок, согласно фьючерсам на ставку, оценивает вероятность ее снижения на предстоящем заседании в 90%), публикация первой оценки ВВП США за третий квартал и данных по американскому рынку труда за октябрь.

Заметное внимание участников рынка приковано также и к продолжающемуся сезону квартальной корпоративной отчетности. На данный момент уже отчиталась 201 компания из индекса S&P 500, и показатели прибыли 163 из них (82%) превысили уровень консенсус-прогнозов. В ближайшие дни в центре внимания будет находиться публикация отчетности Alphabet (понедельник), Facebook, Apple (среда), отмечает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+23,6%) на фоне возобновившихся слухов об интересе нерезидентов к активам компании. Также выросли акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+5%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-8,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,213 млрд рублей (из них по 2,092 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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