Нефть начала неделю на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

Положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть находиться в начале недели на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на рисковые активы и нефтяные котировки во второй половине недели, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки в утренние часы понедельника сохраняются на комфортных уровнях. Фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $61,8/bbl, WTI - $56,4/bbl. Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать умеренно позитивные настроения на глобальных площадках после переговоров между США и Китаем, в результате которых стороны, как сообщается, еще больше приблизились к подписанию первой фазы торгового соглашения.

Кроме того, в пятницу стало известно, что количество активных буровых установок в США резко сократилось на 17 единиц. За последние десять недель это уже девятое сокращение буровых установок, а их общее число на данный момент составляет 830 единиц, что на 238 ед. меньше, чем в прошлом году.

"Таким образом, положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть начать текущую неделю на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков предстоящей недели, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на рисковые активы и нефтяные котировки во второй половине недели", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".