Рубль сохранит комфортные уровни на фоне сдержанного оптимизма по торговым переговорам США и Китая - "Нордеа Банк"

Рубль на старте торгов сохраняется ниже отметок 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Умеренный оптимизм для рубля создают новости относительно торговых переговоров, в которых вновь, по сообщениям китайской и американской сторон, наметился позитив.

"Начало текущей недели небогато на заметные события, поэтому рубль может сохраниться в относительно узком диапазоне, - прогнозируют аналитики "Нордеа Банка". - Вторая половина недели несет в себе риски умеренного ослабления рубля. В частности предстоящее заседание ФРС (среда) и статистика по рынку труда и ISM (в пятницу) могут ослабить надежды на дальнейшее активное снижение ставок от ФРС. При таком развитии событий доллар может вернуться к укреплению, повышая риски возврата рубля к отметкам выше 64. Сегодня выплачивается налог на прибыль. После этого рубль утратит поддержку от данного внутреннего фактора".