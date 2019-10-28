На горизонте пары недель видим шансы для локального ослабления рубля - Промсвязьбанк

В базовом сценарии в краткосрочной перспективе ожидается движение пары доллар/рубль вблизи отметки 64, а на горизонте пары недель возможно локальное ослабление рубля, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Некоторое улучшение аппетита к риску на глобальных рынках в конце прошлой недели оказало умеренную поддержку валютам развивающихся стран. Российский рубль по итогам пятницы прибавил 0,3%; бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили против доллара 0,4-1%.

Итоги заседания Банка России (снижение ключевой ставки на 50 пунктов) не оказали значительного влияния на динамику рубля. Если тенденция к притоку спекулятивного капитала на долговой рынок РФ сохранится, данный фактор может оказывать локальную поддержку российской валюте, однако влияние внешних факторов, с точки зрения главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, вновь становится более важным. В понедельник уплатой налога на прибыль завершается октябрьских налоговый период.

"В базовом сценарии в краткосрочной перспективе ожидаем движения пары доллар/рубль вблизи отметки 64, на горизонте пары недель видим шансы для локального ослабления рубля", - указывает специалист Промсвязьбанка.