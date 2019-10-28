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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон на текущую неделю по паре USD/RUB: 63,50-64,50 - Банк "Русский Стандарт"
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28 октября 2019 года 10:18
Торговый диапазон на текущую неделю по паре USD/RUB: 63,50-64,50 - Банк "Русский Стандарт"
После решения Банка России понизить ключевую ставку сразу на 50 бп, до 6,5% годовых, рубль остался в узком диапазоне, сформированном с начала минувшей недели, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. При этом российский рубль, по мнению эксперта, на текущей неделе будет получать поддержку от завершающегося налогового периода и роста цен на нефть, которые получили поддержку от неожиданного снижения запасов в США и дальнейшей поддержки цен со стороны ОПЕК+, закрепившись на уровне выше $60/баррель. Пересмотр по ставке ожидается в среду в США, где большинство участников ждут от ФРС дальнейшего смягчения ДКП, понизив ставку на 25 бп с текущих уровней 1,75%-2%. "В целом можно предположить, что если Федрезерв решится на дальнейшее смягчение и понизит ставку на 25 бп, это поддержит рубль в качестве валюты кэрри-трейд на небольшом горизонте в виду того, что спред между процентными ставками продолжает сужаться, и для США это снижение вполне может стать последним с длительной паузой, когда для Банка России потенциал смягчения еще не исчерпан в силу сохраняющихся существенных рисков мировой экономики внутренним преобладанием дезинфляционных рисков над проинфляционными. Торговый диапазон по паре USD/RUB: 63,50-64,50, по паре EUR/RUB 70,60-71,60, - прогнозирует Максим Тимошенко.
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28 октября 2019 года 19:45
Рынок акций РФ завершил торги распродажами во главе с Сургутнефтегазом и ЛУКОЙЛом, индекс МосБиржи просел к 2850п
Москва. 28 октября. Подъем рынка акций РФ днем в понедельник вслед за мировыми площадками на новостях о продвижении переговоров США и Китая на пути к торговому соглашению сменился вечером коррекцией в рамках фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после обновления исторического максимума сдал назад к 2850 пунктам, при этом локомотивом отката выступили бумаги "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа", а лучше рынка смотрелись акции "Норникеля" на новостях из Индонезии. читать дальше
.28 октября 2019 года 19:41
Москва. 28 октября. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения мировых рынков и позитивной динамики валют emerging markets. читать дальше
.28 октября 2019 года 19:00
Москва. 28 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка скорректировались вниз на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более скромного снижения отечественных бумаг по сравнению с американскими облигациями. читать дальше
.28 октября 2019 года 19:00
Конвертация промежуточных дивидендов может оказать влияние на валютный рынок на этой неделе - Газпромбанк
Влияние на валютный рынок на этой неделе может оказать конвертация промежуточных дивидендов, сообщается в обзоре Газпромбанка. Однако эффект на валютный курс, с учетом широкого распределения дат перечисления дивидендов на счета иностранных держателей (у большей части эмитентов эти перечисления... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:07
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank... читать дальше
.28 октября 2019 года 17:37
БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг акций ГК ПИК до "покупать", но снизил акций и GDR ЛСР до "держать"
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 400 рублей до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация... читать дальше
.28 октября 2019 года 17:06
На текущей неделе вероятна нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Согласно данным Минэнерго США, запасы в нефтехранилищах страны неожиданно... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:44
Потенциал укрепления рубля уже не кажется столь сильным, так как в конце недели можно ожидать фиксации прибыли спекулянтами по факту завершения налогового периода, размещения ОФЗ и решения ФРС США, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Укрепление рубля в понедельник продолжилось на фоне... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:22
Котировки нефти марки Brent в понедельник удержатся в диапазоне $61-62 за баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. В понедельник утром котировки Brent опустились чуть ниже отметки $62 за баррель под влиянием официальной китайской... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:14
БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг акций ГК ПИК до "покупать", но снизил акций и GDR ЛСР до "держать"
БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 400 рублей до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". В то же... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:10
Главным фактором поддержки цен на золото остается заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. Главным событием... читать дальше
.28 октября 2019 года 15:50
Решение ЦБ в пятницу снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. (до 6,5%) сюрпризом не стало, рубль и ставка ЦБ – смягчение монетарной политики как реакция на внешние, а не внутренние риски, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Действительно, с формальной точки зрения, резкое замедление... читать дальше
.28 октября 2019 года 15:41
Рубль днем развернулся вверх и дорожает к доллару и евро на фоне интереса к риску и позитивной динамики валют ЕМ
Москва. 28 октября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после небольшого укрепления при открытии сессии, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения мировых рынков и позитивной динамики валют emerging markets. читать дальше
.28 октября 2019 года 15:36
астущие глобальные риски делают Россию более привлекательной для инвесторов, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Вопреки ожиданиям рынков и обещаниям политиков, октябрь не внес ясности в разрешение ни одной из ключевых проблем: будущее торгового конфликта, Брекзита, конфликта на востоке... читать дальше
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