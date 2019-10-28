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28 октября 2019 года 10:00

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили торги в пятницу вблизи рекордных максимумов на фоне оптимизма инвесторов по поводу корпоративной отчетности и сообщений, что США и Китай продвинулись в переговорах по торговому соглашению. В пятницу состоялись телефонные переговоры вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. После этой беседы торговое представительство США сообщило, что США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Также инвесторы внимательно следят за новостями, касающимися выхода Великобритании из Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал попытку Евросоюза перенести срок Brexit на три месяца, тем самым повысив вероятность выхода Великобритании из состава ЕС без заключения какого-либо соглашения, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. В ходе встречи в Брюсселе в пятницу утром дипломаты из 27 стран-членов ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату.

Азиатские рынки акций поднимаются в понедельник на оптимизме относительно хода торговых переговоров США и Китая. В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, а также квартальные финансовые отчеты ряда крупных компаний, включая Apple и Facebook. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%.

Статданные, обнародованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, показали, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в сентябре 2019 года снизилась на 5,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне продолжающегося ослабления глобального спроса и торгового спора с США. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,8 млн) в прошлом месяце составила 575,58 млрд юаней. В августе показатель снизился на 2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник после максимального более чем за месяц скачка по итогам предыдущей недели, обусловленного сигналами продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также данными о снижении запасов нефти в Штатах. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составляет $61,91 за баррель, что на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов выросла на 0,57%, до $62,02 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,21% - до $56,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на 0,76%, до $56,66 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 12,776 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,273 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 октября вырос по отношению к предыдущему дню на 0,2% и составил 108,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,22%, поднявшись до 643,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,75%), "Роснефть-002Р-04" (+0,64%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,29%), "БКЕ-001Р-02" (-0,2%) и "ВЭБ.РФ-001Р-05" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) полностью разместило облигации серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года. Сбор заявок на бонды прошел 16 октября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,25% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны полугодовые. В процессе премаркетинга объем выпуска был повышен с 5-10 млрд рублей до 10 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 21 апреля 2023 года.

Тойота банк полностью разместил 3-летний выпуск облигаций серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,20% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,33% годовых.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" 24 октября завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

Экспобанк полностью разместил трехлетние облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей, Сбор заявок на бонды прошел 21 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 1 год в размере 9,05% годовых. Купоны квартальные. В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 39,93% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-151R номинальным объемом 5 млрд рублей на сумму 1,996 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 1 год. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к динамике курса пары доллар/рубль. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4 млрд 923,727 млн рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бондов выступает Металлургический инвестиционный банк. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,1% годовых. Дата погашения облигаций - 28 января 2050 года.

Кроме того, ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 30 октября 2019 года начнет размещение облигаций с ипотечным покрытием на сумму 95,652 млрд рублей. Дата погашения облигаций - 28 сентября 2049 года. Выпуск будет размещен по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 6 марта 2017 года.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 5 лет на уровне 8% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 октября. Техразмещение выпуска запланировано на 5 ноября.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 28 октября планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации с колл-опционом через 2 года серии 003P-01R объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,00-7,10% годовых, ему соответствует доходность к колл-опциону через 2 года в диапазоне 7,19-7,29% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 12 ноября.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты выкупило 81 тыс. 251 облигацию 8-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 1,6% выпуска. Компания разместила 10-летние бонды 8-серии на 5 млрд рублей в ноябре 2011 года. Ставка текущего купона - 7,25% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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