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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может открыться умеренным приростом - ИК "Алго Капитал"
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28 октября 2019 года 09:58
Индекс Мосбиржи может открыться умеренным приростом - ИК "Алго Капитал"
С учетом того, что утреннее падение нефтяных котировок носит коррекционный характер, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Утром в понедельник фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости около 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent в противовес пятничному приросту подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,7%. Японский Nikkei225 прибавил 0,3%. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2880 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов. После умерено позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, - отмечает ведущий риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. - Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация сентябрьской статистики по изменению товарных запасов на оптовых складах и в розничной торговле в США (15:30 мск)".
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28 октября 2019 года 19:45
Рынок акций РФ завершил торги распродажами во главе с Сургутнефтегазом и ЛУКОЙЛом, индекс МосБиржи просел к 2850п
Москва. 28 октября. Подъем рынка акций РФ днем в понедельник вслед за мировыми площадками на новостях о продвижении переговоров США и Китая на пути к торговому соглашению сменился вечером коррекцией в рамках фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после обновления исторического максимума сдал назад к 2850 пунктам, при этом локомотивом отката выступили бумаги "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа", а лучше рынка смотрелись акции "Норникеля" на новостях из Индонезии. читать дальше
.28 октября 2019 года 19:41
Москва. 28 октября. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения мировых рынков и позитивной динамики валют emerging markets. читать дальше
.28 октября 2019 года 19:00
Москва. 28 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка скорректировались вниз на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более скромного снижения отечественных бумаг по сравнению с американскими облигациями. читать дальше
.28 октября 2019 года 19:00
Конвертация промежуточных дивидендов может оказать влияние на валютный рынок на этой неделе - Газпромбанк
Влияние на валютный рынок на этой неделе может оказать конвертация промежуточных дивидендов, сообщается в обзоре Газпромбанка. Однако эффект на валютный курс, с учетом широкого распределения дат перечисления дивидендов на счета иностранных держателей (у большей части эмитентов эти перечисления... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:07
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank... читать дальше
.28 октября 2019 года 17:37
БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг акций ГК ПИК до "покупать", но снизил акций и GDR ЛСР до "держать"
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 400 рублей до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация... читать дальше
.28 октября 2019 года 17:06
На текущей неделе вероятна нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Согласно данным Минэнерго США, запасы в нефтехранилищах страны неожиданно... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:44
Потенциал укрепления рубля уже не кажется столь сильным, так как в конце недели можно ожидать фиксации прибыли спекулянтами по факту завершения налогового периода, размещения ОФЗ и решения ФРС США, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Укрепление рубля в понедельник продолжилось на фоне... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:22
Котировки нефти марки Brent в понедельник удержатся в диапазоне $61-62 за баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. В понедельник утром котировки Brent опустились чуть ниже отметки $62 за баррель под влиянием официальной китайской... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:14
БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг акций ГК ПИК до "покупать", но снизил акций и GDR ЛСР до "держать"
БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 400 рублей до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". В то же... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:10
Главным фактором поддержки цен на золото остается заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. Главным событием... читать дальше
.28 октября 2019 года 15:50
Решение ЦБ в пятницу снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. (до 6,5%) сюрпризом не стало, рубль и ставка ЦБ – смягчение монетарной политики как реакция на внешние, а не внутренние риски, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Действительно, с формальной точки зрения, резкое замедление... читать дальше
.28 октября 2019 года 15:41
Рубль днем развернулся вверх и дорожает к доллару и евро на фоне интереса к риску и позитивной динамики валют ЕМ
Москва. 28 октября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после небольшого укрепления при открытии сессии, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения мировых рынков и позитивной динамики валют emerging markets. читать дальше
.28 октября 2019 года 15:36
астущие глобальные риски делают Россию более привлекательной для инвесторов, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Вопреки ожиданиям рынков и обещаниям политиков, октябрь не внес ясности в разрешение ни одной из ключевых проблем: будущее торгового конфликта, Брекзита, конфликта на востоке... читать дальше
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