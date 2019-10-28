Нефти сегодня будет трудно пробить отметку $62 - Алор Брокер

Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук - до 696. Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США. Однако аналитик Алор Брокер Алексей Антонов считает, что нефти в понедельник будет трудно пробить отметку 62. Хотя "черное золото" сохраняет потенциал роста в район 64 долларов, небольшая коррекция сырью не повредила бы.