Начало дня на отечественном рынке акций будет складываться позитивно - "Открытие Брокер"

Начало дня на отечественном рынке акций на фоне растущих рынков Азии будет складываться позитивно, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Сырьевые контракты пока не поддерживают надежды на полное прекращение торговой войны, но и самые неприятные риски для глобальной экономики ослабли. Соответственно, при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ доходность российского рынка будет стимулировать покупки. Рубль может немного растерять свои достижения на фоне завершения налогового периода.