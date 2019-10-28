Утренние прогнозы: сдержанное повышение

По мнению аналитиков, в понедельник отечественный рынок акций может начать торги на положительной территории.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник ничто не мешает продолжению роста. С утра американские фьючерсы в легком "плюсе", нефть торгуется около 62 долларов за баррель. Ожидаем продолжения притока средств в акции, в том числе и в результате сокращения позиций по ставшим менее доходным облигациям".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "В качестве среднесрочного позитивного фактора для акций продолжаем отмечать тенденцию к снижению ставок на российском рынке. В краткосрочной перспективе при сохранении позитивного внешнего фона видны шансы на движение индекса Мосбиржи к отметке 2900 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2880 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов. После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на отечественном рынке на фоне растущих рынков Азии будет складываться позитивно. Сырьевые контракты пока не поддерживают надежды на полное прекращение торговой войны, но и самые неприятные риски для глобальной экономики ослабли. Соответственно, при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ доходность российского рынка будет стимулировать покупки. Рубль может немного растерять свои достижения на фоне завершения налогового периода".