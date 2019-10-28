28 октября 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: сдержанное повышение
По мнению аналитиков, в понедельник отечественный рынок акций может начать торги на положительной территории.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник ничто не мешает продолжению роста. С утра американские фьючерсы в легком "плюсе", нефть торгуется около 62 долларов за баррель. Ожидаем продолжения притока средств в акции, в том числе и в результате сокращения позиций по ставшим менее доходным облигациям".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "В качестве среднесрочного позитивного фактора для акций продолжаем отмечать тенденцию к снижению ставок на российском рынке. В краткосрочной перспективе при сохранении позитивного внешнего фона видны шансы на движение индекса Мосбиржи к отметке 2900 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2880 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов. После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на отечественном рынке на фоне растущих рынков Азии будет складываться позитивно. Сырьевые контракты пока не поддерживают надежды на полное прекращение торговой войны, но и самые неприятные риски для глобальной экономики ослабли. Соответственно, при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ доходность российского рынка будет стимулировать покупки. Рубль может немного растерять свои достижения на фоне завершения налогового периода".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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28 октября 2019 года 19:45
Москва. 28 октября. Подъем рынка акций РФ днем в понедельник вслед за мировыми площадками на новостях о продвижении переговоров США и Китая на пути к торговому соглашению сменился вечером коррекцией в рамках фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после обновления исторического максимума сдал назад к 2850 пунктам, при этом локомотивом отката выступили бумаги "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа", а лучше рынка смотрелись акции "Норникеля" на новостях из Индонезии. читать дальше
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28 октября 2019 года 19:41
Москва. 28 октября. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения мировых рынков и позитивной динамики валют emerging markets. читать дальше
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28 октября 2019 года 19:00
Москва. 28 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка скорректировались вниз на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более скромного снижения отечественных бумаг по сравнению с американскими облигациями. читать дальше
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28 октября 2019 года 19:00
Влияние на валютный рынок на этой неделе может оказать конвертация промежуточных дивидендов, сообщается в обзоре Газпромбанка. Однако эффект на валютный курс, с учетом широкого распределения дат перечисления дивидендов на счета иностранных держателей (у большей части эмитентов эти перечисления... читать дальше
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28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.
Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
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28 октября 2019 года 18:07
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank... читать дальше
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28 октября 2019 года 17:37
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица)
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 400 рублей до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация... читать дальше
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28 октября 2019 года 17:06
На текущей неделе ожидается нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика.
Согласно данным Минэнерго США, запасы в нефтехранилищах страны неожиданно... читать дальше
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28 октября 2019 года 16:44
Потенциал укрепления рубля уже не кажется столь сильным, так как в конце недели можно ожидать фиксации прибыли спекулянтами по факту завершения налогового периода, размещения ОФЗ и решения ФРС США, говорится в комментарии "Открытие Брокер".
Укрепление рубля в понедельник продолжилось на фоне... читать дальше
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28 октября 2019 года 16:22
Котировки нефти марки Brent в понедельник удержатся в диапазоне $61-62 за баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB.
В понедельник утром котировки Brent опустились чуть ниже отметки $62 за баррель под влиянием официальной китайской... читать дальше
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28 октября 2019 года 16:14
БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 400 рублей до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".
В то же... читать дальше
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28 октября 2019 года 16:10
Главным фактором поддержки цен на золото остается заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB.
Главным событием... читать дальше
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28 октября 2019 года 15:50
Решение ЦБ в пятницу снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. (до 6,5%) сюрпризом не стало, рубль и ставка ЦБ – смягчение монетарной политики как реакция на внешние, а не внутренние риски, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс.
Действительно, с формальной точки зрения, резкое замедление... читать дальше
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28 октября 2019 года 15:41
Москва. 28 октября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем после небольшого укрепления при открытии сессии, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения мировых рынков и позитивной динамики валют emerging markets. читать дальше
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28 октября 2019 года 15:36
астущие глобальные риски делают Россию более привлекательной для инвесторов, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Вопреки ожиданиям рынков и обещаниям политиков, октябрь не внес ясности в разрешение ни одной из ключевых проблем: будущее торгового конфликта, Брекзита, конфликта на востоке... читать дальше
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