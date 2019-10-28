S&P 500 и Dow закрылись вблизи рекордных пиков

Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили торги в пятницу вблизи рекордных максимумов. Азиатские рынки акций поднимаются в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили торги в пятницу вблизи рекордных максимумов на фоне оптимизма инвесторов по поводу корпоративной отчетности и сообщений, что США и Китай продвинулись в переговорах по торговому соглашению.

В пятницу состоялись телефонные переговоры вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. После этой беседы торговое представительство США сообщило, что США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Эти новости подтолкнули вверх фондовый рынок США.

"Динамика цен в пятницу обусловлена ожиданиями торговой сделки с Китаем, которая может фактически снять с повести дня вопрос введения новых пошлин 15 декабря", - сказала MarketWatch главный рыночный стратег BNY Mellon Investment Management Алисия Левайн.

Одним из катализаторов роста рынка стала корпоративная отчетность, пишет MarketWatch. Более 38% компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали свои отчеты за третий квартал, по данным FactSet. Из них результаты 78% превзошли ожидания аналитиков.

Также инвесторы внимательно следят за новостями, касающимися выхода Великобритании из Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал попытку Евросоюза перенести срок Brexit на три месяца, тем самым повысив вероятность выхода Великобритании из состава ЕС без заключения какого-либо соглашения, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. В ходе встречи в Брюсселе в пятницу утром дипломаты из 27 стран-членов ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату.

Акции Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, подскочили на 8,1%. Компания сократила чистую прибыль в третьем квартале, но скорректированная прибыль превзошла ожидания экспертов, и Intel улучшила годовой прогноз.

Цена бумаг Amazon.com Inc. опустилась на 1,1%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер объявил о первом с 2017 года снижении квартальной прибыли, а также предупредил, что и в четвертом квартале 2019 года его прибыль уменьшится.

Бумаги Verizon Communications Inc. подешевели на 0,3%. Второй по величине в США оператор телефонной связи отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале, чему способствовало увеличение числа сотовых абонентов.

Котировки акций Boeing Co. снизились на 1,4%. Как стало известно в пятницу, индонезийские эксперты, расследовавшие катастрофу самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшую в октябре 2018 года, назвали ее причинами недостатки системы управления полетом в самолете, неадекватное техническое обслуживание, а также слабые навыки ручного пилотирования у экипажа. Boeing заявила, что учитывает рекомендации, указанные в расследовании, и "принимает меры для увеличения безопасности самолетов 737 MAX и предотвращения повторения условий, спровоцировавших авиакатастрофу".

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу поднялся на 152,53 пункта (0,57%) и составил 26958,06 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 12,26 пункта (0,41%) - до 3022,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 57,32 пункта (0,7%) и составил 8243,12 пункта.

По данным MarketWatch, Dow завершил торги примерно на 1,5% ниже рекордного уровня закрытия 27359,16 пункта, установленного 15 июля 2019 года. S&P 500 закрылся примерно на 0,1% ниже своего рекорда - 3025,86 пункта - на момент закрытия торгов 26 июля.

Азиатские рынки акций поднимаются в понедельник на оптимизме относительно хода торговых переговоров США и Китая.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, а также квартальные финансовые отчеты ряда крупных компаний, включая Apple и Facebook.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%.

В минувшую пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ, и, по словам Лайтхайзера, намерены продолжить их в скором времени.

Министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США продвинулись в переговорах, завершив технические консультации по ряду вопросов, и договорились "должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность".

Статданные, обнародованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, показали, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в сентябре 2019 года снизилась на 5,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне продолжающегося ослабления глобального спроса и торгового спора с США.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,8 млн) в прошлом месяце составила 575,58 млрд юаней. В августе показатель снизился на 2%.

"Мы наблюдаем довольно спокойный старт недели, богатой важными событиями", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

"Несмотря на довольно мрачные прогнозы, звучавшие в последнее время, сейчас мы видим некоторое улучшение аппетита к риску, поскольку даже мини-сделка США и Китая одновременно с устранением риска no-deal Brexit, может спровоцировать решительное изменение настроя рынка", - цитирует эксперта MarketWatch.

В минувшую пятницу СМИ сообщили, что все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату.

В Японии лидерами роста на торгах в понедельник являются бумаги производителя промышленных роботов Fanuc (+2%), а также Honda (+1%) и Sony (+0,7%).

В Гонконге дорожают акции автопроизводителя Geely (+4,4%), а также страховой компании AIA Group (+4,1%) и Sunny Optical (+1%)/

Акции южнокорейского автопроизводителя Kia Motors подешевели на 1,4%, горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto - подорожали соответственно на 1,1% и 0,5%.

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального более чем за месяц скачка по итогам предыдущей недели, обусловленного сигналами продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также данными о снижении запасов нефти в Штатах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $61,92 за баррель, что на $0,1 (0,16%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов выросла на $0,35 (0,57%), до $62,02 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,3%) - до $56,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,43 (0,76%), до $56,66 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2%.

В минувшую пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Тем временем, отчет Минэнерго США, опубликованный на прошлой неделе, указал на первое за шесть недель падение запасов нефти в стране.

"С учетом сигналов о том, что США и Китай добились прогресса в торговых переговорах, настрой нефтяного рынка становится более благоприятным", - отмечает аналитик Axi Trader Стивен Иннес.

"Фондовые управляющие начинают наращивать "длинные" позиции по нефти, и это показывает, что скепсис трейдеров в отношении потенциальной сделки США и Китая сокращается", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.