В начале недели Brent может дойти до 63 долларов за баррель - ИФК "Солид"

Нефть продолжает рост после выхода из консолидации и закрепления выше ключевых уровней. Помимо общего улучшения настроений на мировых площадках и ожиданий дальнейшего снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, стимулирующим фактором является снижение буровой активности в США и локальное замедление темпов роста добычи в регионе. В пятницу стало известно, что число буровых установок за неделю сократилось на 16 единиц - это сильнейшее снижение с апреля 2019. В начале недели Brent может дойти до 63 долларов за баррель, предполагает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.