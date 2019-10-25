Рынок акций РФ на неделе обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме

Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил подъем вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на оптимизме по поводу торговой сделки США-КНР, вероятной отсрочки Brexit и смягчения монетарной политики мировыми центробанками; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, индекс РТС - пик с конца декабря 2013 года на фоне перетока части средств инвесторов из облигаций в акции в преддверии снижения ставки Банком России.

Тем не менее, статистика EPFR Global показала отток средств из акций. Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 17 по 23 октября составил порядка $60 млн против оттока $20 млн неделей ранее (четвертая неделя непрерывного оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, тоже был зафиксирован отток - на уровне $20 млн - против притока $50 млн на прошлой неделе (данные EPFR Global).

В период с 21 по 25 октября индекс МосБиржи вырос на 4,4% и составил 2873,41 пункта, индекс РТС прибавил 4,9% и достиг 1421,2 пункта на фоне снижения доллара до 63,69 руб./$1 (-0,07 рубля) и роста декабрьской нефти Brent на 3,9% или $2,32.

Подъем рынка акций в начале недели вслед за мировыми фондовыми площадками сдерживался дешевеющей нефтью (Brent опускалась к $58,3 за баррель), индекс МосБиржи превысил 2760 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги "Яндекса" (+6,6%) на новостях о рекомендациях правительства РФ смягчить ограничения для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах. В правительстве РФ рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, тогда как ранее законопроект предполагает ввести ограничение в 20%.

Британский парламент 19 октября отказался голосовать по соглашению о Brexit, обязав премьер-министра страны Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке. Председатель ЕС Дональд Туск сообщил, что получил письмо с просьбой британской стороны о переносе Brexit и начал консультации с лидерами стран ЕС. Рынки выросли на фоне надежд, что Великобритании удастся избежать выхода из Евросоюза без соглашения.

Во вторник рынок акций РФ превысил психологический рубеж 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста мировых площадок благодаря оптимистичным сигналам относительно хода торговых переговоров США и Китая, что подогрело общемировой аппетит к рисковым активам; локомотивом подъема выступили акции "Газпрома" (+3%).

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил в интервью телеканалу Fox Business, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин США, если переговоры с КНР пройдут успешно. Президент США Дональд Трамп заявил, что "соглашение с Китаем продвигается очень успешно", и сообщил, что Китай уже начал закупать американские сельхозтовары в соответствии с достигнутым соглашением. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре. На этом фоне нефть Brent развернулась вверх и протестировала $60 за баррель.

В среду рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних торговых площадок после утренней нисходящей коррекции, однако индексы РТС и МосБиржи выросли за счет выстреливших без новостей бумаг "Сургутнефтегаза" (+9,4%), которые обновили максимум более чем за 13 лет (с августа 2006 года) и обогнали в цене "префы". Вечерний рост нефти также поддержал остальные нефтяные акции.

Китайский рынок просел на новостях, что китайские власти планируют сменить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм на фоне массовых протестов в Гонконге с требованием проведения демократических реформ. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit.

Нефть Brent подскочила выше $61 за баррель после выхода статистики Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, что стало неожиданностью для рынка (запасы нефти сократились впервые за шесть недель - на 1,7 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 3-4,7 млн баррелей).

В четверг рынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржи (идикатор подскочил до 2877 пунктов) на фоне подъема мировых площадок и нефти на ожиданиях торговой сделки США-КНР, вероятной отсрочки Brexit и смягчения монетарной политики мировыми центробанками; обновили свои вершины бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,9%) и "Норникеля" (+3,5%), а лидерами роста стали раллировавшие вторые торги подряд на возросших оборотах в отсутствие новостей акции "Сургутнефтегаза" (+8,4%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил все ставки неизменными, что совпало с ожиданиями рынка. ЕЦБ отметил наличие серьезных понижательных рисков для экономики еврозоны и сообщил, что видит необходимость в высокостимулирующей политике. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Нефть Brent поднялась до $61,4 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ днем локально скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками в конце "бычьей" недели, но к вечеру отыграл потери на фоне роста внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи закрепился выше 2870 пунктов, а индекс РТС превысил 1420 пунктов, обновив максимум с конца декабря 2013 года. Лидерами роста выступили продолжившие бурное ралли бумаги "Сургутнефтегаза" (+7%), обновившие максимумы с мая 2006 года.

ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 6,5% годовых), что совпало с ожиданиями. Регулятор понизил прогноз инфляции в РФ на 2019г до 3,2-3,7% с 4,0-4,5% и спрогнозировал ее уровень конец 2020г в интервале 3,5-4,0%. ЦБ также сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019г в интервале 0,8-1,3%, в 2020г - 1,5%-2,0%. Кроме того, регулятор сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения монетарной политики на одном из ближайших заседаний.

Лидерами отката в пятницу выступили бумаги "Интер РАО" (-3%) на фоне слабого финотчета за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль компании снизилась на 45%, до 7 млрд руб.

Вице-президент США Майк Пенс выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что намерен поставить на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 декабря. Такой шаг, по словам Джонсона, необходим, чтобы Великобритания могла выйти из тупика вокруг Brexit. Нефть Brent закрепилась в районе $61,6 за баррель на фоне сигналов о возможном снижении поставок на мировой рынок.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Сургутнефтегаза" (+29%), "Татнефти" (+10%), "Газпрома" (+8%); хуже рынка оказались акции "АЛРОСА" (-5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3%).

Рынок акций РФ в конце октября может продолжить рост в преддверии заседания Федрезерва 30 октября, решения которого по ставке и продолжающийся сезон квартальных отчетов определят динамику рынок во второй половине торговой недели. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2800-2900 пунктов, для индекса РТС - 1380-1450 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".