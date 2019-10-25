Рубль усилил рост к доллару и евро в пятницу вечером благодаря улучшению внешнего фона

Москва. 25 октября. Доллар США и евро ускорили падение в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как решению Банка России о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 63,7325 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,625 руб./EUR1, подешевев на 49,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 41 копейку по отношению к 24 октября, составив 66,835 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в пятницу вечером связан как с активизировавшимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС США и ЕЦБ, так и с отыгрыванием решения Банка России о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 6,5% годовых). Несмотря на то, что первая реакция нацвалюты на решение ЦБ РФ была нейтральной, спустя приблизительно 40-50 минут рубль смог перейти к росту в основных валютных парах. Кроме того, поддержку рублю оказывал пик налоговых платежей, приходящийся именно на 25 октября.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечает ЦБ РФ.

Центробанк по-прежнему оценивает реальную нейтральную ставку в 2-3% годовых, что соответствует номинальной нейтральной процентной ставке 6-7% годовых при инфляции вблизи 4%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. "С учетом сегодняшнего решения ключевая ставка находится в середине этого диапазона", - отмечает ЦБ.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок, снижавшиеся в течение большей части дня, ближе к вечеру развернулись вверх и вышли к уровням закрытия предыдущего дня. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляла $61,65 за баррель, что всего на 0,03% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,23% - до $56,36 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,7%.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе оказали данные Минэнерго США, указавшие на неожиданное сокращение запасов нефти в стране. В то же время слабая экономическая статистика усилила беспокойство по поводу ослабления спроса на нефть. Настроения инвесторов также омрачает продолжающийся торговый спор между США и Китаем. Согласно отчету Минэнерго США, опубликованному в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 4,7 млн баррелей.

"Торги долларом сегодня окрылись в районе 64 руб./$1, после чего рынок замер в ожидании объявления итогов заседания Банка России. Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5% годовых, привело в середине дня к умеренному укреплению рубля к доллару и евро. Рынок, скорее всего, еще не до конца оценил все заявления ЦБ, в частности заявление об уровне нейтральной ставки было сделано уже в шестом часу вечера, когда многие крупные игроки уже закрылись. Вероятнее всего, отыгрывание продолжится в понедельник", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

Как считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, оптимистичная риторика ЦБ в отношении инфляции и сохранение ключевой формулировки о "целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки на одном их ближайших заседаний" сохраняют вероятность еще одного смягчения процентной политики до конца текущего года, даже несмотря на агрессивное снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов на октябрьском заседании. В то же время сегодняшнее решение заметно сокращает потенциал дальнейшего смягчения процентной политики. Не исключено, что в случае еще одного снижения ставки, уже на 25 базисных пунктов, на следующем заседании в декабре, с началом 2020 года регулятор может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в пятницу валюты развивающихся стран растут к доллару США, укрепляется также и рубль. Решение о снижении ключевой ставки и в целом относительно мягкая риторика ЦБ РФ окажут влияние на доходности облигаций и другие процентные инструменты, но влияние на курс рубля будет ограниченным. "Заседание ФРС США на следующей неделе определит динамику рынков в ближайшее время. Если сформировавшиеся ожидания по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики Федрезерва не найдут подкрепления, аппетит инвесторов к риску существенно снизится, что окажет давление на все активы и валюты развивающихся стран", - полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26-28 октября на 13,66 копейки, до 63,9966 руб./$1, и снизил курс евро на 2,06 копейки, до 71,1194 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу по отношению к предыдущему дню на 1,52 копейки и составил 63,8847 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 9,23 копейки, опустившись до 63,8646 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 71,291 млн, из которых $909,538 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 161,753 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 7,22 копейки по отношению к четвергу, до 71,0314 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 26,96 копейки и составил 70,9192 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR675,762 млн, из которых EUR219,234 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR456,528 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу слегка снизились по отношению к предыдущему дню, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла за день на 9 базисных пунктов - до 7,03%. При этом ставка на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта, до 6,96% годовых. В свою очередь ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 3 месяца снизились на 2 базисных пункта - до 6,98% и 7,03% годовых, соответственно, а ставка на срок 6 месяца упала сразу на 4 базисных пункта - до 7,04% годовых.