Рынок акций РФ завершил неделю на мажорной ноте, индекс РТС обновил максимум с декабря 2013г

Москва. 25 октября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после ударной "бычьей" недели, индекс РТС при этом вырос и обновил максимум с конца декабря 2013 года, а индекс МосБиржи немного отошел от исторического максимума на фоне укрепления рубля после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов. Акции "Сургутнефтегаза" раллировали третий день подряд, обновив максимум с мая 2006 года, когда бумаги достигали своего пика (50,469 рубля).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2873,41 пункта (-0,1%, до решения ЦБ РФ индекс опускался ниже 2850 пунктов), индекс РТС вырос до 1421,2 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар подешевел до 63,69 рубля (-0,38 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,4-4,7%, доллар просел на 0,07 рубля.

ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых, ожидания экспертов варьировались от 0,25 до 0,5 п.п. Регулятор понизил прогноз инфляции в РФ на 2019 г. до 3,2-3,7% с 4,0-4,5% и спрогнозировал ее уровень на конец 2020 г. в интервале 3,5-4,0%. ЦБ также сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 г. в интервале 0,8-1,3%, в 2020 г. - 1,5%-2,0%. Кроме того, регулятор сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения монетарной политики на одном из ближайших заседаний.

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%).

Негативом для акций "Интер РАО" стал финотчет за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль компании снизилась на 45%, до 7 млрд руб. Выручка за этот период составила 40 млрд руб., увеличившись на 13,7%.

"ФСК ЕЭС" увеличила прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 13%, до 37,7 млрд руб.

Акции "Яндекса" днем росли более чем на 3% после выхода квартального отчета по US GAAP: в третьем квартале скорректированная чистая прибыль выросла на 12% и достигла 6,9 млрд рублей, выручка увеличилась на 38% - до 45 млрд рублей.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели до 46,58 рубля (+7%), максимум сделок составил 48 рублей (+10,2%) при объеме торгов 17,311 млрд рублей.

Ралли бумаг "Сургутнефтегаза" при отсутствии новостей началось в среду, за три дня "обычка" на пике роста прибавила в цене более 30%, "префы" - более 6%.

Рыночная капитализация "Сургутнефтегаза" в результате ралли поднималась на 7-е место в России (рыночная стоимость компании превышала 2 трлн рублей), потеснив "Газпром нефть", однако к закрытию торгов прежняя расстановка восстановилась.

Также выросли в пятницу акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), Европа после дневной коррекции делает попытки нового роста (DAX вырос на 0,2%, FTSE теряет менее 0,1%) и растет Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и обновил максимум) на фоне некоторого затишья в сфере геополитики.

В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная отчетность.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг, выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР". Пенс отметил, что Китай "является стратегическим и экономическим конкурентом США", подвергнув при этом критике действия Пекина в Гонконге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что намерен поставить на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 декабря. Такой шаг, по словам Джонсона, необходим, чтобы Великобритания могла выйти из тупика вокруг Brexit.

Отчеты за третий квартал опубликовали уже 168 компаний из индекса S&P 500, при этом результаты 80,4% из них превзошли консенсус-прогноз аналитиков, тогда как показатели 13,1% оказались слабее ожиданий.

Нефть пятницу консолидировалась после 3-дневного роста, неделя завершается подъемом; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $61,62 за баррель (-0,1% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $56,37 за баррель (+0,3% и +0,5% в четверг).

Поддержку рынку на этой неделе оказывают неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок. В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть, пишет MarketWatch.

Как отмечает аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека, рынок акций РФ утром в пятницу достиг нового исторического максимума, лишь немного не дотянув до 2880 пунктов по индексу МосБиржи, после чего начал корректироваться. На фоне относительного затишья на внешних рынках и приближения выходных часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль. В целом небольшая коррекция после восьми сессий непрерывного роста выглядит закономерно.

В корпоративном разрезе продолжилось ралли акций "Сургутнефтегаза". Каких-либо официальных рыночных или корпоративных новостей, которые могли бы спровоцировать такую динамику в акциях компании, по-прежнему нет. На фоне этого ралли, продолжающегося третий день, версии о том, что именно его вызвало, на рынке только множатся. Значительная часть слухов связывается с тем, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) может распечатать свою колоссальную валютную "кубышку", как вариант, на выплату дополнительных дивидендов.

Акции "Яндекса" росли после публикации финрезультатов за US GAAP за третий квартал, но затем просели вместе с рынком.

ЦБ РФ снизил ставку сразу на полпроцентного пункта. Снижение показателей инфляции, смягчение монетарных условий мировыми ЦБ и общий внешнерыночный позитив позволили российскому регулятору пойти на более решительное снижение ключевой ставки, что является фундаментальным позитивом для рынка акций. В наибольшей степени от этого могут выиграть дивидендные бумаги, такие как акции "Мобильных телесистем", считает аналитик.

За океаном продолжается сезон финансовых отчетностей за третий квартал. В целом можно констатировать, что скептические предварительные оценки аналитиков в отношении прибыли компаний американского рынка не подтверждаются. Это поддерживает биржевые индексы США недалеко от исторических максимумов. Кроме того, на будущей неделе ФРС может продолжить снижение ставки - по данным Fed Watch, снижения ставки в настоящее время ожидают 94,1% инвесторов. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на будущую неделю - 2850-2890 пунктов, полагает Дейнека.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, к закрытию торгов рынок акций показывал смешанную динамику индексов, причем индекс РТС вырос за счет укрепления рубля после снижения процентной ставки ЦБ РФ.

Акции "Сургутнефтегаза" раллировали без видимых новостей третий день подряд. Акции МТС получили поддержку от подтверждения советом директоров планов по отказу от делистинга бумаг с Нью-Йоркской биржи.

Торги на фондовых биржах США стартовали со снижения индексов, но затем произошел разворот и индекс S&P500 обновил исторический максимум 3025 пунктов. Intel повысил прогнозы по выручке на текущий год, что поддержало общие оптимистичные настроения. Макроэкономическая статистика показала снижение окончательного индекса потребительского доверия Мичиганского Университета в октябре с 96 до 95,5 пункта (ожидалось 96 пунктов). Представители Евросоюза сообщили, что должны принять решение по переносу сроков Brexit в первые дни следующей недели, в то время как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к проведению в декабре парламентских выборов.

Нефть к вечеру торговалась у достигнутых на этой неделе максимумов с конца сентября. Котировкам еще предстоит подтвердить свою готовность к дальнейшему краткосрочному росту закреплением Brent выше сопротивления $62,3 за баррель. В пятницу поздно вечером инвесторы ждут публикации еженедельных данных Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США.

Ориентиром по индексу МосБиржи на понедельник служит диапазон 2845-2890 пунктов. С фундаментальной точки зрения на российском рынке и зарубежных фондовых площадках сохраняется краткосрочная склонность к росту, угрожать которой на данный момент может разве что коррекция. Понедельник обещает быть спокойным на события днем, после чего инвесторы смогут оценить большой блок макроэкономических данных, а также итоги заседания ФРС, процентная ставка на котором, вероятно, будет вновь понижена. Если американский центробанк не даст однозначных сигналов в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики до конца года, а макроэкономические данные окажутся разочаровывающими, конец следующей недели может отметиться фиксацией прибыли, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), цикл смягчения денежно-кредитной политики в развивающихся странах продолжается. Свои ставки в последние дни снизили центральные банки Чили, Индонезии, Турции. Турецкий регулятор на фоне позитива, вызванного деэскалацией на севере Сирии и снятием санкций со стороны США, снизил ставку сразу на 250 б.п., до 14% годовых. На этом фоне реальная ставка в России опять становится одной из самых высоких среди развивающихся стран.

Существенного пересмотра прогноза ЦБ РФ на следующий год ожидаемо не произошло, так как наблюдаемая динамика инфляции во многом связана с локальными факторами, в первую очередь с жесткой бюджетной политикой, которая не будет таковой в следующем году. Если умеренный позитив на внешних рынках сохранится до конца года, а центральные банки других стран продолжат смягчать свою политику, ЦБ РФ может снизить ставку и в декабре.

Заседание ФРС США на следующей неделе определит динамику рынков в ближайшее время. Если сформировавшиеся ожидания по дальнейшему смягчению ДКП США не найдут подкрепления, аппетит инвесторов к риску существенно снизится, что окажет давление на все активы развивающихся стран, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-11,8%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-11,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,3%).

Выросли акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+10,3%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+9,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+7,2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+6%).

Совет директоров ПАО "МОЭСК" признал целесообразной выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере "не менее 50% от общей суммы годовых дивидендов, планируемых в 2019 году". Как сообщили "Интерфаксу" в компании, предполагается, что "финальные рекомендации по размеру дивидендов должны быть одобрены в ноябре". Компания не раскрывает общий объем запланированных в этом году выплат.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,453 млрд рублей (из них 11,921 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,677 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").