Цены среднесрочных евробондов РФ за неделю подросли, а "длинных" бумаг - слегка снизились

Москва. 25 октября. Котировки среднесрочных выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли, в то время как "длинные" бумаги слегка снизились в цене вслед за снижением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне повышения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов и соответствующего снижения интереса к "защитным активам". Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов в "длинном" сегменте практически не изменились, а в среднесрочном - умеренно сузились.

Начало недели для рынка отечественных евробондов было относительно спокойным - динамика котировок не выходила за рамки бокового диапазона. Возросший интерес участников рынка к рисковым активам благодаря новостям относительно выхода Великобритании из ЕС (Brexit) компенсировался падением котировок и соответствующим ростом доходностей безрисковых активов, каковыми традиционно выступают US Treasuries. На этом фоне выросли процентные ставки практически всех низкорискованных долговых бумаг. В таких условиях котировкам российских еврооблигаций было довольно сложно расти. Но то, что они не падали в цене, уже само по себе было позитивным фактором.

Тенденция к плавному ценовому росту в секторе российских еврооблигаций сформировалась во вторник благодаря как развернувшимся вверх котировкам базовых активов, так и сохранявшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Поддержку долговым бумагам как развитых, так и развивающихся стран оказывали устойчивые ожидания очередного снижения процентных ставок Федрезервом США на заседании в конце октября. Кроме того, позитивным фактором для отечественных облигаций стало то, что санкционная тематика ушла в последнее время на второй план и инвесторы стали более охотно покупать российские бумаги.

На мировых рынках активность покупателей поддерживалась оптимизмом вокруг торговых переговоров США и Китая. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox Business, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно. При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

В середине недели расстановка сил на мировых долговых рынках практически не изменилась. Основными драйверами для ценового роста выступали ожидания притока ликвидности со стороны ЕЦБ в рамках запланированного с 1 ноября выкупа активов по программе количественного смягчения, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС США на заседании в конце октября. Оценка вероятности очередного снижения ставки Федрезерва оценивалась рынком в 92%. На этом фоне доходности российских еврооблигаций снизились 23 октября в среднем на 1-3 базисных пункта.

В свою очередь мировые цены на нефть заметно выросли в среду, отыгрывая публикацию еженедельных данных о запасах в США. Ценовой скачок был максимальным с момента атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии; в результате котировки сорта Brent преодолели отметку $61 за баррель. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей.

Цены среднесрочных евробондов РФ в четверг приостановили рост и легли в боковой дрейф, в то время как в "длинном" сегменте рынка активизировались продавцы; инвесторы посчитали, что все позитивные факторы уже заложены в текущий уровень котировок, и решили взять небольшой тайм-аут. В последний день недели среднесрочные выпуски вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, в то время как котировки "длинных" евробондов России ушли в небольшой минус по сравнению с уровнем недельной давности на фоне фиксации прибыли игроками.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,16% и составила 113,88% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 2 базисных пункта и 25 октября составил 124 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,17% (их доходность выросла на 1 пункт - до 4,085% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,04% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 пункта - до 210 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,48% (их доходность выросла на 35 базисных пункта и составила 4,115% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,3%, подорожав до 106,9% от номинала (его доходность снизилась на 5 пунктов и составила 3,22% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,44%, до 109,73% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 3,1% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,16%, до 109,43% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 14 пунктов и составил 71 базисный пункт).

Большое влияние на динамику валютных гособлигаций России на следующей неделе окажут итоги октябрьского заседания Федрезерва США, при этом рынок будет отыгрывать именно риторику заявлений американского регулятора, в то время как снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов уже в основном заложено в цены, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Кроме того, по мнению экспертов, поддержку активам развивающихся стран, в том числе и российским еврооблигациям, будут оказывать новости относительно промежуточной торговой сделки между США и Китаем, а также сообщения на тему выхода Великобритании из ЕС, где есть надежда на то, что Brexit произойдет не по самому "жесткому" сценарию.